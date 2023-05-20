Украинский комментатор на испанском обратился к сообществу ФК Барселона по поводу заигрываний с россиянами

Украинский комментатор платформы Megogo Виталий Кравченко во время трансляции матча 35-го тура испанской Примеры между "Барселоной" и "Реалом Сосьедад" обратился на испанском языке к комьюнити "сине-гранатовых". Комментатор высказался насчет обращения игроков "блауграны" к российским болельщикам "Барсы", поздравившим их с победой в чемпионате Испании.

"Пока россия бомбит ракетами мирные украинские города, убивает мирное население, наши герои гибнут, а обычные россияне за этим молча наблюдают или вообще поддерживают эту войну - "Барселона" записывает видео, на котором обращается к российским болельщикам и передает им поздравления. Позор "Барселоне", и Серджи Роберто за этот поступок, мы видим поддержку всей Испании — оружием, словами, гуманитарной помощью и благодарны за нее.

И да, мы видели видео, где президент "Барселоны" Жоан Лапорта обращается к украинцам со словами поддержки. Но обращение Бальде и Роберто к российским фанатам — попытка усидеть на двух стульях. И мы это осуждаем. Сегодня я видел, как фан-сообщество "Барселоны", одного из самых популярных клубов среди украинских болельщиков, разрушается на глазах. Это вина исключительно "Барселоны". Простите мой акцент и произношение", - сказал комментатор Megogo во время поединка каталонцев.