"В обозримом будущем этого не произойдет". Шольц – о вступлении Украины в НАТО, обеспечении оружием и прочее

После завершения войны Украину будут и в дальнейшем обеспечивать оружием западного производства. Об этом сообщил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью немецкому телеканалу Welt. Также он сделал ряд других важных заявлений:

"Решение по обучению пилотов, которое принял американский президент, это, прежде всего, сигнал российскому президенту о том, что он не должен надеяться достичь своей цели, просто ведя войну как можно дольше. Союзники готовы поддерживать Украину в долгосрочной перспективе".

"Россия пытается аннексировать значительную часть Украины силой оружия. Нельзя допустить, чтобы ей это сошло с рук. Это нарушает международный мирный порядок и ставит под угрозу мир и безопасность во всем мире".

"Германия не имеет истребителей F-16 и сосредотачивается преимущественно на противовоздушной обороне, бронетехнике и тяжелой артиллерии в контексте помощи для Украины".

"В будущем нам также придется говорить о гарантиях безопасности, это понятно. Эти гарантии безопасности включают в себя вопрос о том, сколько мы предоставим Украине оружия в будущем. После войны Украина будет оснащена оружием западного производства. Понятно также, что тогда нам придется обсуждать, какие гарантии безопасности могут быть предоставлены в послевоенной ситуации. Но к этому моменту мы еще не подошли".

"Поддержал бы я теоретически членство Украины в НАТО после окончания войны? В 2008 году в Бухаресте в НАТО приняли решения, которые сформулировали долгосрочную перспективу. Всем понятно, что в обозримом будущем этого не произойдет (вступление Украины в НАТО – прим. ред.). Критерии НАТО включают целый ряд условий, которые Украина пока не в состоянии выполнить".