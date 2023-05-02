Не для обстрела РФ. Шольц вновь предостерег Украину и рассказал о сроках передачи снарядов для Gepard

По словам канцлера Германии Олафа Шольца, Украина может с августа рассчитывать на получение боеприпасов для самоходных артиллерийских установок Gepard из Германии.

Производство займет определенное время, об этом Шольц сказал во время диалога с гражданами в Бендорфе вблизи Кобленца в воскресенье, 1 мая. Он добавил, что оружие, которое поставляет Германия, Украина не может использовать для обстрелов российской территории.

Этих правил придерживаются и другие западные государства, которые поставляют Украине оружие для противодействия российскому нападению, пояснил канцлер. Шольц сказал, что при всей помощи ВСУ должно быть сделано все, чтобы предотвратить войну между Россией и НАТО.

Согласно списку переданных Украине вооружений, который регулярно обновляется на сайте правительства ФРГ, Германия поставила Украине 34 установки Gepard с шестью тысячами боеприпасов и планирует к передаче еще три установки с 300 тысячами боеприпасов. Посольство Германии в Украине отмечало, что немецкие установки оказались эффективными против иранских БПЛА "Шахед-136".