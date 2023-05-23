Кварцяный назвал самого недооцененного футболиста Украины

Бывший главный тренер "Волыни" Виталий Кварцяный считает, что украинский полузащитник "Ракува" Владислав Кочергин имеет все качества заиграть в топ-чемпионате.

"Самый недооцененный футболист Украины – Влад Кочергин! Он стал чемпионом Польши с "Ракувом", забив восемь голов, в последнем матче отметившись дублем. У него есть квалификация и хладнокровие, хорошая скоростная техника, подвижность. У него на скорости рождается чувство гола, а это не всем дано.

Например, Малиновский – колотуха, под себя убрал и ударил с левой. Но в "Марселе" у него немного заглушились дальние удары, как это было в "Аталанте". Кочергин же может на скорости обыграть и пробить издали с двух ног, а я приверженец дальних ударов.

Я слежу за чемпионатом Польши, и "Ракув" одна из самых сильных команд по физподготовке, что положительно сказывается на Кочергине. Могу сказать с уверенностью, что он высококлассный игрок международного уровня. У него немецко-испанско-французско-итальянско-английско-польский стиль", - отметил Кварцяный.

В текущем сезоне Кочергин провел 44 матча за "Ракув" во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 3 ассиста.