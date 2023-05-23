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Кварцяный: Вы думаете, если бы я тренировал Динамо, они бы хуже играли? Уверен, играли бы лучше

Общие новости
(2 голосов)

Известный специалист - об украинских тренерах

Кварцяный: Вы думаете, если бы я тренировал Динамо, они бы хуже играли? Уверен, играли бы лучше

Новина українською

Известный украинский тренер Виталий Кварцяный поделился мнением о сложившейся ситуации вокруг национальной сборной Украины.

– Сборная Украины до сих пор официально не объявила имя нового тренера. Как вам эта ситуация?

– Я полностью солидарен с Маркевичем в том, что Реброва ждут уже два года как мессию. Я Реброва уважаю, мы с ним в хороших отношениях, он прекрасный специалист, образованный, владеет иностранными языками, но в Украине есть достаточно квалифицированных тренеров.

‒ Кто, например?

‒ Юрий Вернидуб говорил, что всегда мечтал поработать со сборной, но знает, что это никогда не произойдет. Почему у нас принято, что сборную должны тренировать только динамовцы?! Такое ощущение, что у нас президент страны или депутаты решают, кто будет главным тренером сборной.

Петраков показал, как надо работать со сборной Украины, но ему просто не повезло. Но Петраковых у нас в стране вагон, есть из кого выбирать. А у нас уже два года только о Реброве говорят. Вы думаете, если бы Кварцяный тренировал "Динамо", то они хуже играли? Я уверен, что они играли бы лучше! Но мне этого не дано, как и Вернидубу с Григорчуком, - сказал Кварцяный в интервью FanDay.

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В статье: Виталий Кварцяный Украина
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Источник:
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
23.05.2023 в 11:53
Кварцяный не связывайся Суркисами --тебе с Лужным надо тренеровать Сборную --вот там вы наведёте порядок за бегают за играют а тут опять хотят поставить тренера с ДК сердцем
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