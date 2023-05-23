Кварцяный: Вы думаете, если бы я тренировал Динамо, они бы хуже играли? Уверен, играли бы лучше

Известный украинский тренер Виталий Кварцяный поделился мнением о сложившейся ситуации вокруг национальной сборной Украины.

– Сборная Украины до сих пор официально не объявила имя нового тренера. Как вам эта ситуация?

– Я полностью солидарен с Маркевичем в том, что Реброва ждут уже два года как мессию. Я Реброва уважаю, мы с ним в хороших отношениях, он прекрасный специалист, образованный, владеет иностранными языками, но в Украине есть достаточно квалифицированных тренеров.

‒ Кто, например?

‒ Юрий Вернидуб говорил, что всегда мечтал поработать со сборной, но знает, что это никогда не произойдет. Почему у нас принято, что сборную должны тренировать только динамовцы?! Такое ощущение, что у нас президент страны или депутаты решают, кто будет главным тренером сборной.

Петраков показал, как надо работать со сборной Украины, но ему просто не повезло. Но Петраковых у нас в стране вагон, есть из кого выбирать. А у нас уже два года только о Реброве говорят. Вы думаете, если бы Кварцяный тренировал "Динамо", то они хуже играли? Я уверен, что они играли бы лучше! Но мне этого не дано, как и Вернидубу с Григорчуком, - сказал Кварцяный в интервью FanDay.