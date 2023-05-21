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Ребров: Моя любовь к Аль-Айну безгранична. Мой контракт действует еще месяц

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Снова загадки?

Ребров: Моя любовь к Аль-Айну безгранична. Мой контракт действует еще месяц

Фото: facebook.com/alainfcae

Новина українською

Главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров ответил на вопрос о возможном продлении контракта с клубом.

"Уверяю вас, что моя любовь к клубу "Аль-Айн" безгранична. Мой контракт все еще действителен и закончится через месяц", - рассказал Ребров.

Сегодня "Аль-Айн" оформил выход в финал Кубка лиги ОАЭ. Андрей Ярмоленко отыграл 82 минуты в полуфинальном матче против дубайского "Аль-Насра".

Ранее авторитетный инсайдер Фабрицио Романо информировал, что Ребров подписал договор с УАФ.

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В статье: Сергей Ребров Аль-Айн (ОАЭ)
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