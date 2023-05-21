Ребров: Моя любовь к Аль-Айну безгранична. Мой контракт действует еще месяц
Снова загадки?
Фото: facebook.com/alainfcae
Главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров ответил на вопрос о возможном продлении контракта с клубом.
"Уверяю вас, что моя любовь к клубу "Аль-Айн" безгранична. Мой контракт все еще действителен и закончится через месяц", - рассказал Ребров.
Сегодня "Аль-Айн" оформил
Ранее авторитетный инсайдер Фабрицио Романо информировал, что Ребров
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