Ребров: Моя любовь к Аль-Айну безгранична. Мой контракт действует еще месяц

Главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров ответил на вопрос о возможном продлении контракта с клубом.

"Уверяю вас, что моя любовь к клубу "Аль-Айн" безгранична. Мой контракт все еще действителен и закончится через месяц", - рассказал Ребров.

Сегодня "Аль-Айн" оформил выход в финал Кубка лиги ОАЭ. Андрей Ярмоленко отыграл 82 минуты в полуфинальном матче против дубайского "Аль-Насра".