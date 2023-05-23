Премьер-министр Венгрии: Победы для бедных украинцев на поле боя не будет

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Венгрия не является частью "мейнстримного" подхода Европейского Союза к Украине. Его цитирует издание Bloomberg.

Украина не может выиграть войну против России, об этом он заявил в интервью главному редактору Bloomberg Джону Миклетвейту. В издании спокойно характеризуют Венгрию как страну Европейского Союза, которую считают наиболее близкой к Кремлю. Многие члены ЕС критикуют Орбана за подрыв демократии и процветание коррупции во время его более чем десятилетнего пребывания у власти.

"Глядя на цифры, глядя на окружение, глядя на то, что НАТО не готово отправить войска, очевидно, что победы для бедных украинцев на поле боя не будет". "Моей позицией, позицией Венгрии с самого начала было, что эта война является провалом дипломатии, ее никогда не должно было быть. Глядя на то, что происходит на передовой, для нас очевидно: решение на поле боя не работает. Вы правильно сказали, что Россия вторглась в Украину. Но вопрос не в том, кто к кому вторгся, вопрос в том, что будет на следующее утро. На следующее утро, и это является фактом, умрет еще больше и больше людей. Нет шансов для победы ни для одной из сторон. Это война, которая лишает многих людей жизни, не давая результата".

Он добавил, что эмоционально война является "трагической", и сердца венгров "с украинцами". Венгрия, по словам Орбана, понимает, "как много страдают украинцы".

"Но я говорю как политик, который должен спасти жизни... Самое важное для международного политического сообщества – спасти жизни, особенно когда вы убеждены, так же, как я, что нет никаких шансов выиграть эту войну". "После прекращения огня должны начаться мирные переговоры. Украина является нашей соседкой. И второе – мы имеем этнические меньшинства, которые живут в Украине, 200 тысяч или что-то такое. Они являются частью войны, их мобилизуют в украинскую армию, и они умирают. Мы теряем жизни ежедневно, и венгерские жизни также. Поэтому мы рассматриваем всю эту ситуацию под особым углом".

По словам Орбана, войну можно остановить только тогда, когда Россия заключит соглашение с США. Он добавил, что надеется на переизбрание Дональда Трампа в следующем году.

Венгрия – одна из немногих стран-членов НАТО, которые отказались поставлять оружие, чтобы помочь Украине отразить российское вторжение.

????????????????????????Ukraine will not be able to win a war against Russia - Orban.



‘My position is that if you look at reality, at the numbers, at what is happening around and at the fact that NATO is not ready to send troops. It is obvious that the poor Ukrainians are not going to win" pic.twitter.com/gOzcfdVI5l — Sinnaig (@Sinnaig) May 23, 2023

В МИД Украины ответили Орбану, представитель Олег Николенко отметил:

"В Кремле должны радоваться: глава венгерского правительства снял ответственность России за ее агрессию против Украины. Те же европейские политики утверждали в прошлом году, что Украина не имеет шансов продержаться больше, чем 72 часа. Они ошиблись тогда, ошибаются и сейчас". "В отличие от сторонников капитуляции перед врагом без сопротивления, украинцы продолжат бороться до полного освобождения своих территорий от российской оккупации. Это является единственным путем не только для восстановления мира в Украине, но и гарантирования безопасности всей Европы. Поэтому сейчас критически важно объединить усилия для того, чтобы Украина имела все необходимое для ускорения поражения России".