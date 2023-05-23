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Премьер-министр Венгрии: Победы для бедных украинцев на поле боя не будет

Общие новости
(1 голосов)

Заявил, что Украина не может выиграть войну с РФ

Премьер-министр Венгрии: Победы для бедных украинцев на поле боя не будет

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Венгрия не является частью "мейнстримного" подхода Европейского Союза к Украине. Его цитирует издание Bloomberg.

Украина не может выиграть войну против России, об этом он заявил в интервью главному редактору Bloomberg Джону Миклетвейту. В издании спокойно характеризуют Венгрию как страну Европейского Союза, которую считают наиболее близкой к Кремлю. Многие члены ЕС критикуют Орбана за подрыв демократии и процветание коррупции во время его более чем десятилетнего пребывания у власти.

"Глядя на цифры, глядя на окружение, глядя на то, что НАТО не готово отправить войска, очевидно, что победы для бедных украинцев на поле боя не будет".

"Моей позицией, позицией Венгрии с самого начала было, что эта война является провалом дипломатии, ее никогда не должно было быть. Глядя на то, что происходит на передовой, для нас очевидно: решение на поле боя не работает. Вы правильно сказали, что Россия вторглась в Украину. Но вопрос не в том, кто к кому вторгся, вопрос в том, что будет на следующее утро. На следующее утро, и это является фактом, умрет еще больше и больше людей. Нет шансов для победы ни для одной из сторон. Это война, которая лишает многих людей жизни, не давая результата".

Он добавил, что эмоционально война является "трагической", и сердца венгров "с украинцами". Венгрия, по словам Орбана, понимает, "как много страдают украинцы".

"Но я говорю как политик, который должен спасти жизни... Самое важное для международного политического сообщества – спасти жизни, особенно когда вы убеждены, так же, как я, что нет никаких шансов выиграть эту войну".

"После прекращения огня должны начаться мирные переговоры. Украина является нашей соседкой. И второе – мы имеем этнические меньшинства, которые живут в Украине, 200 тысяч или что-то такое. Они являются частью войны, их мобилизуют в украинскую армию, и они умирают. Мы теряем жизни ежедневно, и венгерские жизни также. Поэтому мы рассматриваем всю эту ситуацию под особым углом".

По словам Орбана, войну можно остановить только тогда, когда Россия заключит соглашение с США. Он добавил, что надеется на переизбрание Дональда Трампа в следующем году.

Венгрия – одна из немногих стран-членов НАТО, которые отказались поставлять оружие, чтобы помочь Украине отразить российское вторжение.

В МИД Украины ответили Орбану, представитель Олег Николенко отметил:

"В Кремле должны радоваться: глава венгерского правительства снял ответственность России за ее агрессию против Украины. Те же европейские политики утверждали в прошлом году, что Украина не имеет шансов продержаться больше, чем 72 часа. Они ошиблись тогда, ошибаются и сейчас".

"В отличие от сторонников капитуляции перед врагом без сопротивления, украинцы продолжат бороться до полного освобождения своих территорий от российской оккупации. Это является единственным путем не только для восстановления мира в Украине, но и гарантирования безопасности всей Европы. Поэтому сейчас критически важно объединить усилия для того, чтобы Украина имела все необходимое для ускорения поражения России".

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В статье: война с россией Виктор Орбан Олег Николенко
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Источник:
bloomberg.com

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Комментарии (1)
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fanatSD (донецк)
23.05.2023 в 15:14
тупая продажная лапотная подстилка.
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