Премьер-министр Венгрии: Победы для бедных украинцев на поле боя не будет

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Венгрия не является частью "мейнстримного" подхода Европейского Союза к Украине. Его цитирует издание Bloomberg.

Украина не может выиграть войну против России, об этом он заявил в интервью главному редактору Bloomberg Джону Миклетвейту. В издании спокойно характеризуют Венгрию как страну Европейского Союза, которую считают наиболее близкой к Кремлю. Многие члены ЕС критикуют Орбана за подрыв демократии и процветание коррупции во время его более чем десятилетнего пребывания у власти.

Он добавил, что эмоционально война является "трагической", и сердца венгров "с украинцами". Венгрия, по словам Орбана, понимает, "как много страдают украинцы".

По словам Орбана, войну можно остановить только тогда, когда Россия заключит соглашение с США. Он добавил, что надеется на переизбрание Дональда Трампа в следующем году.

Венгрия – одна из немногих стран-членов НАТО, которые отказались поставлять оружие, чтобы помочь Украине отразить российское вторжение.

????????????????????????Ukraine will not be able to win a war against Russia - Orban.



‘My position is that if you look at reality, at the numbers, at what is happening around and at the fact that NATO is not ready to send troops. It is obvious that the poor Ukrainians are not going to win" pic.twitter.com/gOzcfdVI5l