Под Бахмутом погиб мастер спорта Украины по боксу
Стало известно о гибели еще одного украинского боксера
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Александр Онищенко – мастер спорта Украины по боксу, чемпион Украины среди юношей и юниоров, победитель "Кубка Карпат", "Кубка Кужельного", "Кубка Арсенова", член сборной команды Украины по боксу.
Он представлял федерацию бокса Сумской области и тренировался под руководством Дмитрия Дуброва. Александр погиб под Бахмутом, защищая Украину от российского врага. Сегодня, 24 мая, героя будут провожать в последний путь.
"Федерация бокса Украины выражает искренние соболезнования семье Александра. Вечная память всем, кто положил свою жизнь ради свободы и независимости нашего государства".
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