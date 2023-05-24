  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Под Бахмутом погиб мастер спорта Украины по боксу
В тренде

Под Бахмутом погиб мастер спорта Украины по боксу

Общие новости
(1 голосов)

Стало известно о гибели еще одного украинского боксера

Под Бахмутом погиб мастер спорта Украины по боксу

boxing_federation_of_ukraine

Новина українською

Александр Онищенко – мастер спорта Украины по боксу, чемпион Украины среди юношей и юниоров, победитель "Кубка Карпат", "Кубка Кужельного", "Кубка Арсенова", член сборной команды Украины по боксу.

Он представлял федерацию бокса Сумской области и тренировался под руководством Дмитрия Дуброва. Александр погиб под Бахмутом, защищая Украину от российского врага. Сегодня, 24 мая, героя будут провожать в последний путь.

"Федерация бокса Украины выражает искренние соболезнования семье Александра. Вечная память всем, кто положил свою жизнь ради свободы и независимости нашего государства".

Читайте такжеНа войне с РФ в бою погиб чемпион Украины легкоатлет Богдан Ходаковский

По теме
yellow-arrow
Православная церковь Украины перейдет на новый календарь
yellow-arrow
Президент Украины: Мы начали работу над концепцией развития авиации с учетом перехода на новые самолеты
yellow-arrow
Министр обороны Великобритании встретился с Резниковым в Киеве – главные тезисы
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Онищенко война с россией Герои Украины
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Boxing Federation of Ukraine

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде