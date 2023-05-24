Под Бахмутом погиб мастер спорта Украины по боксу

Александр Онищенко – мастер спорта Украины по боксу, чемпион Украины среди юношей и юниоров, победитель "Кубка Карпат", "Кубка Кужельного", "Кубка Арсенова", член сборной команды Украины по боксу.

Он представлял федерацию бокса Сумской области и тренировался под руководством Дмитрия Дуброва. Александр погиб под Бахмутом, защищая Украину от российского врага. Сегодня, 24 мая, героя будут провожать в последний путь.

"Федерация бокса Украины выражает искренние соболезнования семье Александра. Вечная память всем, кто положил свою жизнь ради свободы и независимости нашего государства".