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Военные ВСУ начали обучение на танках Abrams

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Они проходят на немецких полигонах

Военные ВСУ начали обучение на танках Abrams

фото - Getty Images

Новина українською

Вооруженные силы Украины начали обучение на американских танках M1 Abrams в Германии. 12 мая США передислоцировали в ФРГ 31 танк для тренировок ВСУ.

"Первая группа из около 400 украинских солдат начала учиться в Германии управлению американскими танками M1 Abrams и их обслуживанию", - пишет NYT.

Накануне 26 мая украинских военных разделили на две группы: около 200 солдат заслушали общевойсковой инструктаж в Графенвере и Хоэнфельсе, тогда как остальные 200 человек начали учиться заправке танков и их обслуживанию.

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В статье: США война с россией ВСУ
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