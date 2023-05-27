Военные ВСУ начали обучение на танках Abrams
Они проходят на немецких полигонах
фото - Getty Images
Вооруженные силы Украины начали обучение на американских танках M1 Abrams в Германии. 12 мая США передислоцировали в ФРГ 31 танк для тренировок ВСУ.
"Первая группа из около 400 украинских солдат начала учиться в Германии управлению американскими танками M1 Abrams и их обслуживанию", - пишет NYT.
Накануне 26 мая украинских военных разделили на две группы: около 200 солдат заслушали общевойсковой инструктаж в Графенвере и Хоэнфельсе, тогда как остальные 200 человек начали учиться заправке танков и их обслуживанию.
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