Генштаб ВСУ: Наши воины в течение суток уничтожили 3 вражеских БПЛА разного типа

Генеральный штаб ВСУ доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 четыреста пятьдесят восьмых суток широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против нашей страны.

Российская федерация, не считаясь с потерями, продолжает вести захватническую войну. Враг пренебрегает Международным гуманитарным правом, наносит удары, производит обстрелы не только военных, но и гражданских объектов.

Всего в сутки противник нанес 10 авиационных ударов и произвел около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться высокой.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на попытках полного захвата Луганской и Донецкой областей. За эти сутки подразделения сил обороны отразили 13 вражеских атак.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружена.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Волчанска Харьковской области, совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Гремяч Черниговской области; Заруцкое, Глухов, Бунякино, Екатериновка, Обода, Мирополье Сумской области, а также Басовое, Бугаевка, Гоптовка, Лукьянцы, Зеленое, Терновая, Старица, Огурцово, Гатище, Волчанск, Тихое, Хатнее Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Кисловки Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы врага пришлись по Колодезному, Красному Первому, Фиголовке, Новомлинску, Двуречной, Западному, Кисловке и Берестову Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник наступательных действий не проводил. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское и Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия западнее Хромового. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Приволье, Орехово-Василовка, Григоровка, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Ступочки, Предтечино и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении оккупанты вели наступательные действия в направлении населенных пунктов Северное и Первомайское, успеха не имели. Совершили артиллерийские обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Первомайское и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отразили 7 атак противника в районе города Марьинка. В то же время, вражеским обстрелам подверглись Георгиевка, Марьинка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг совершил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Новомихайловка, Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Шахтерское и Большая Новоселка.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Красное Запорожской области и Змиевка Херсонской области. Совершил обстрелы населенных пунктов Времовка, Вольное Поле, Новополье Донецкой области; Ольговское, Полтавка, Гуляйполе, Волшебное, Новоданиловка, Новоандреевка, Белогорье, Малая Токмачка, Степное и Каменское Запорожской области; Садовое, Антоновка Херсонской области и город Херсон.

Во временно оккупированном Луганске российские оккупанты продолжают переоборудовать местные медицинские учреждения под свои нужды. Недавно в Железнодорожную больницу, где лечат раненых захватчиков, дополнительно были завезены кровати и оборудование. Кроме того, в том же Луганске, оккупанты передали роддом №2 в распоряжение ЧВК "вагнер".

Российские захватчики цинично продолжают незаконный вывоз детей из временно захваченных территорий Луганской области. В отдельных населенных пунктах Щастинского района, оккупанты анонсировали так называемый отдых для школьников в летних лагерях на территории российской федерации.

Авиация сил обороны за сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 3 - по зенитно-ракетным комплексам.

Наши воины в течение суток уничтожили 3 вражеских БПЛА разного типа.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения вооружения и военной техники, 2 пункта управления, 2 склада боеприпасов и еще один важный военный объект противника.