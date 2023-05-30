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Терехов: Белгородская область воспринимается в Харькове исключительно как БНР

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Мэр Харькова за словом в карман не полез

Терехов: Белгородская область воспринимается в Харькове исключительно как БНР

фото из свободных источников

Новина українською

Мэр Харькова Игорь Терехов ответил на заявление белгородского губернатора Гладкова о необходимости присоединить Харьков к РФ.

Терехов в комментарии журналистке Ирине Ромалийской напомнил, что Белгород когда-то был частью Харьковской области.

"Если честно, смешно. Смешно было слышать этот бред. Что такое Белгородская область? Белгородская область воспринимается в Харькове исключительно как БНР. И потому говорить о каком-то присоединении, еще и со стороны России Харькова... Они хотели захватить Харьков начиная с 22 февраля в прошлом году, поэтому о чем-то говорить, не приходится. Поэтому тот бред, который он нес, пусть будет утешительным для него.

Харьков – самодостаточный город, Харьков – украинский город, был, есть и будет украинским городом.

Для справки могу напомнить, что население Белгорода – это только один район города Харькова. И для истории, напомню, когда-то давно была Харьковская область и в ее состав входил в том числе и Белгород. Но до этого мы не будем идти", - сказал мэр Харькова.

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В статье: война с россией Игорь Терехов
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