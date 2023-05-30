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Ушел из жизни известный харьковский журналист и один из основателей Металлиста 1925 Анатолий Хамаев

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Ему было 65 лет

Ушел из жизни известный харьковский журналист и один из основателей Металлиста 1925 Анатолий Хамаев

metalist1925.com

Новина українською

30 мая не стало известного спортивного журналиста и давнего болельщика харьковского футбола Анатолия Хамаева. Ему было 65 лет… Причиной смерти стал сердечный приступ.

Анатолий Николаевич был одним из основателей ФК "Металлист 1925" и почти пять лет работал журналистом в клубе, еще не так давно вел блоги на UA-Футбол.

Как сообщила его дочь Зульфия, прощание состоится 1 июня в харьковской мечети.

Редакция UA-Футбол сочувствуем родным, близким, коллегам Анатолия Николаевича.

Светлая память…

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В статье: Металлист 1925 (Харьков)
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