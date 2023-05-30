Ушел из жизни известный харьковский журналист и один из основателей Металлиста 1925 Анатолий Хамаев
Ему было 65 лет
metalist1925.com
30 мая не стало известного спортивного журналиста и давнего болельщика харьковского футбола Анатолия Хамаева. Ему было 65 лет… Причиной смерти стал сердечный приступ.
Анатолий Николаевич был одним из основателей ФК "
Как сообщила его дочь Зульфия, прощание состоится 1 июня в харьковской мечети.
Редакция UA-Футбол сочувствуем родным, близким, коллегам Анатолия Николаевича.
Светлая память…
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