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Зеленский и Путин могут посетить Турцию, - турецкие СМИ

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Оба встретятся с президентом Турции Эрдоганом

Зеленский и Путин могут посетить Турцию, - турецкие СМИ

Коллаж – Таисия Зарянова (liga.net)

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин могут посетить Турцию. Это произойдет после инаугурации турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

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Об этом сообщает корреспондент турецкой газеты Hürriyet Ханде Фират.

Как передает журналистка, первым в Турцию приедет Путин. Это будет его первый визит в Турцию с 2020 года.

Ранее глава Кремля должен был приехать в Турцию 27 апреля, чтобы принять участие в открытии атомной электростанции "Аккую", которую строил "Росатом", но визит так и не состоялся.

Также издание сообщает о запланированном визите президента Украины Владимира Зеленского, это будет первый визит украинского лидера в Турцию за время войны.

По словам Ханде Фират, визиты состоятся уже после инаугурации Эрдогана, которая запланирована на 3-4 июня. А одной из тем станет зерновое соглашение, в котором Турция является посредником вместе с ООН.

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В статье: Владимир Путин война с россией Владимир Зеленский Реджеп Тайип Эрдоган
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