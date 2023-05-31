Зеленский и Путин могут посетить Турцию, - турецкие СМИ
Оба встретятся с президентом Турции Эрдоганом
Коллаж – Таисия Зарянова (liga.net)
Президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин могут посетить Турцию. Это произойдет после инаугурации турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
Об этом сообщает корреспондент турецкой газеты Hürriyet Ханде Фират.
Как передает журналистка, первым в Турцию приедет Путин. Это будет его первый визит в Турцию с 2020 года.
Ранее глава Кремля должен был приехать в Турцию 27 апреля, чтобы принять участие в открытии атомной электростанции "Аккую", которую строил "Росатом", но визит так и не состоялся.
Также издание сообщает о запланированном визите президента Украины Владимира Зеленского, это будет первый визит украинского лидера в Турцию за время войны.
По словам Ханде Фират, визиты состоятся уже после инаугурации Эрдогана, которая запланирована на 3-4 июня. А одной из тем станет зерновое соглашение, в котором Турция является посредником вместе с ООН.
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