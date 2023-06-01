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В Воздушных силах назвали число сбитых ракет россиян и рассказали, почему есть погибшие и раненые

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7 "Искандер-М" и 3 "Искандер-К"

В Воздушных силах назвали число сбитых ракет россиян и рассказали, почему есть погибшие и раненые

Zelenskiy Official (фото – ілюстративне)

Новина українською

Ночью 1 июня, около 02:45 часов, российские оккупанты продолжили серию атак на столицу Украины – город Киев. Опять противник коварно атаковал баллистическими и крылатыми ракетами наземного базирования с ОТРК "Искандер". В Командовании Воздушных сил ВСУ напомнили, что в случае с такими ракетами времени на то, чтобы спрятаться в укрытие, не так много.

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В общем россиянами было выпущено 10 баллистических и крылатых ракет типа "Искандер" с северного направления – Брянская область рф.

Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил ВС Украины все 10 уничтожены, предварительная информация Генштаба подтверждена: семь баллистических ракет "Искандер-М" и три крылатые ракеты "Искандер-К". К сожалению, в результате противовоздушного боя есть погибшие и раненые, среди них – дети.

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В статье: война с россией ракетная атака
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