ФК Севастополь получил аттестат на участие во Второй лиге России

Крымский футбольный клуб "Севастополь" прошел процедуру аттестации и будет выступать во Второй лиги чемпионата России, заявил российский так называеый глава города Михаил Развожаев.

"Севастопольский клуб прошел процедуру лицензирования по следующим критериям: спортивный, инфраструктурный, кадровый, финансовый и правовой. Теперь наш футбольный клуб сможет представлять город Севастополь в дивизионе "Б" первенства Второй лиги", – сообщил он в комментарии российским СМИ.

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Ранее сообщалось, что четыре футбольных клуба из Крыма ("Севастополь", симферопольская "Таврия", ялтинский "Рубин" и керченский "Океан") планируют до конца мая завершить лицензирование для вступления в Футбольную национальную лигу России (ФНЛ).

Напомним, что решением УЕФА крымским клубам сразу после оккупации было запрещено выступать в российских соревнованиях. Крым для УЕФА считался "особой зоной для футбольных целей до дальнейшего уведомления".

Впрочем, после полномасштабного вторжения в Украину и новых санкций от УЕФА и ФИФА на России снова заговорили о включении крымских команд в турниры под эгидой РФС.