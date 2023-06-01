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ФК Севастополь получил аттестат на участие во Второй лиге России

Общие новости
(1 голосов)

Ждем реакцию УЕФА

ФК Севастополь получил аттестат на участие во Второй лиге России

фото из свободных источников

Новина українською

Крымский футбольный клуб "Севастополь" прошел процедуру аттестации и будет выступать во Второй лиги чемпионата России, заявил российский так называеый глава города Михаил Развожаев.

"Севастопольский клуб прошел процедуру лицензирования по следующим критериям: спортивный, инфраструктурный, кадровый, финансовый и правовой. Теперь наш футбольный клуб сможет представлять город Севастополь в дивизионе "Б" первенства Второй лиги", – сообщил он в комментарии российским СМИ.

Читайте такжеФНЛ заявила о готовности принять во Вторую российскую лигу четыре крымских клуба

Ранее сообщалось, что четыре футбольных клуба из Крыма ("Севастополь", симферопольская "Таврия", ялтинский "Рубин" и керченский "Океан") планируют до конца мая завершить лицензирование для вступления в Футбольную национальную лигу России (ФНЛ).

Напомним, что решением УЕФА крымским клубам сразу после оккупации было запрещено выступать в российских соревнованиях. Крым для УЕФА считался "особой зоной для футбольных целей до дальнейшего уведомления".

Впрочем, после полномасштабного вторжения в Украину и новых санкций от УЕФА и ФИФА на России снова заговорили о включении крымских команд в турниры под эгидой РФС.

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В статье: ФК Севастополь
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Комментарии (4)
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БюроСтавокЮтуб (Киев)
01.06.2023 в 20:28
і кубок України брали))))А зараз...)))
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Caballero (DC)
01.06.2023 в 20:32
Хто???!!! Севастополь???!!!
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жека-киев (биг виладж)
01.06.2023 в 20:12
а колись грали в премєр-лізі! Таврія ше і в єврокубках а в Україні їм все погано було)) не пройшло і 10 років а до того на першість бані катали і не пікали ох і гниди
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+1
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Caballero (DC)
01.06.2023 в 20:33
Та хто їх питав? Чи це та Таврія? Просто та сама назва.
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0
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