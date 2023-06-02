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Блинкен: Теперь мы видим, что российская армия вторая... в Украине

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Государственный секретарь, как оказалось, тот еще тролль

Блинкен: Теперь мы видим, что российская армия вторая... в Украине

фото из свободных источников

Новина українською

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен назвал российскую армию второй по силе в Украине.

Такое заявление он сделал во время речи в Хельсинки, сообщает РБК-Украина.

"Многие были убеждены, что армия России - вторая в мире. И многие этому верили. Теперь мы видим, что она вторая... в Украине", - заявил Блинкен.

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В этой речи Блинкен назвал войну России против Украины "стратегическим провалом", который уменьшил "военную, экономическую и дипломатическую мощь России и ее влияние на годы вперед".

Он также отклонил призывы к прекращению огня.

"Это легитимизирует захват территории Россией. Это вознаградит агрессора и накажет жертву", - сказал он.

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В статье: война с россией Энтони Блинкен
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