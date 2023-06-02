Блинкен: Теперь мы видим, что российская армия вторая... в Украине
Государственный секретарь, как оказалось, тот еще тролль
фото из свободных источников
Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен назвал российскую армию второй по силе в Украине.
Такое заявление он сделал во время речи в Хельсинки, сообщает РБК-Украина.
"Многие были убеждены, что армия России - вторая в мире. И многие этому верили. Теперь мы видим, что она вторая... в Украине", - заявил Блинкен.
В этой речи Блинкен назвал войну России против Украины "стратегическим провалом", который уменьшил "военную, экономическую и дипломатическую мощь России и ее влияние на годы вперед".
Он также отклонил призывы к прекращению огня.
"Это легитимизирует захват территории Россией. Это вознаградит агрессора и накажет жертву", - сказал он.
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