Блинкен: Теперь мы видим, что российская армия вторая... в Украине

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен назвал российскую армию второй по силе в Украине.

Такое заявление он сделал во время речи в Хельсинки, сообщает РБК-Украина.

"Многие были убеждены, что армия России - вторая в мире. И многие этому верили. Теперь мы видим, что она вторая... в Украине", - заявил Блинкен.

В этой речи Блинкен назвал войну России против Украины "стратегическим провалом", который уменьшил "военную, экономическую и дипломатическую мощь России и ее влияние на годы вперед".

Он также отклонил призывы к прекращению огня.

"Это легитимизирует захват территории Россией. Это вознаградит агрессора и накажет жертву", - сказал он.