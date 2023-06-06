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Глава Николаевской ОВА заявил, что россияне были не готовы к ситуации с ГЭС – у оккупантов паника

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Известны последствия

Глава Николаевской ОВА заявил, что россияне были не готовы к ситуации с ГЭС – у оккупантов паника

Новая Каховка

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У россиян паника – оккупанты хотели "что-то повредить" на Каховской ГЭС, но "как всегда у них все пошло не так", как отметил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Произошел теракт на Каховской ГЭС. На сейчас все службы абсолютно готовы, работаем в тесном сотрудничестве с коллегами из Херсона и Правительством, со всеми. То есть сейчас мы готовы к большим последствиям, чем они будут. Мы готовы к выполнению всех задач, все точки развернуты, автобусы, маршруты – все проработано".

"По данным, которые видим с российской стороны, они были полностью не готовы к ситуации, у них паника. Они хотели что-то повредить на Каховской ГЭС и, как всегда, у них что-то пошло не так. Последствия этого будут: во-первых, это отсутствие воды в Крыму, они не знают, что с этим делать, а во-вторых, ситуация на левом берегу Днепра ухудшится. Мы со своей стороны выполняем все, с российской стороны, к счастью, все плохо".

Блогер "Николаевский Ванек", которого часто цитирует Ким, отметил, что оккупанты не рассчитали силу и масштабы разрушений. Сами россияне шокированы последствиями своих действий, что подтверждается паникой у оккупантов.

Тем временем Каховская ГЭС почти полностью ушла под воду.

Крым может остаться без пресной воды из-за подрыва ГЭС. В Крыму в некоторых районах Евпатории отключат воду с обеда, призывают делать запасы. Керчь уже без воды.

Известно, что подрыв Каховской ГЭС не повлияет на водоснабжение Днепра, Запорожья, Киева и Одессы.

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В статье: война с россией Виталий Ким Каховская ГЭС
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