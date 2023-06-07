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Кобин: Селезнев – бог футбола. Эпоха, которая нас покидает

Общие новости
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(1 голосов)

Василий Кобин принял участие в прощальном матче Евгения Селезнева

Кобин: Селезнев – бог футбола. Эпоха, которая нас покидает

Новина українською

Экс-защитник "Шахтера" Василий Кобин дал комментарий относительно прощального матча Евгения Селезнева.

– Евгений – бог футбола. Эпоха, которая нас покидает. На короткий период времени.

– На короткий?

– Да. Я думаю, что обязательно будет ответный матч, поэтому сегодня нужно сделать результат (интервью бралось перед матчем, - прим.), гола в три, и ждать матча-реванша.

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В статье: Василий Кобин Евгений Селезнев
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Источник:
SportarenaTV

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Комментарии (4)
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Лекарь (село Дарниця)
07.06.2023 в 23:49
Кобін - бох пісдежу
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0
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
07.06.2023 в 23:19
Васька хильнув десь видно...)
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+1
0
kukarekin (Одесса)
07.06.2023 в 22:39
Не бог, а кормилец! Мог бы поиграть еще в Ингульце у поросёнка
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+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
07.06.2023 в 22:29
клоун ты толстопузый
Ответить
+1
0

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