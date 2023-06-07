Кобин: Селезнев – бог футбола. Эпоха, которая нас покидает

Экс-защитник "Шахтера" Василий Кобин дал комментарий относительно прощального матча Евгения Селезнева .

– Евгений – бог футбола. Эпоха, которая нас покидает. На короткий период времени.

– На короткий?

– Да. Я думаю, что обязательно будет ответный матч, поэтому сегодня нужно сделать результат (интервью бралось перед матчем, - прим.), гола в три, и ждать матча-реванша.