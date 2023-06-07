Кобин: Селезнев – бог футбола. Эпоха, которая нас покидает
Василий Кобин принял участие в прощальном матче Евгения Селезнева
Экс-защитник "Шахтера" Василий Кобин дал комментарий относительно
– Евгений – бог футбола. Эпоха, которая нас покидает. На короткий период времени.
– На короткий?
– Да. Я думаю, что обязательно будет ответный матч, поэтому сегодня нужно сделать результат (интервью бралось перед матчем, - прим.), гола в три, и ждать матча-реванша.
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Источник:SportarenaTV
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