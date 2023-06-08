Некоторые страны НАТО могут ввести войска в Украину – бывший генеральный секретарь Альянса

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен считает, что некоторые страны Альянса могут принять решение ввести свои войска в Украину в случае отсутствия перспектив членства Киева или гарантий безопасности. Об этом сообщает The Guardian.

"Существует четкая возможность того, что некоторые страны могут принять меры индивидуально. Известно, что Польша очень вовлечена в предоставление конкретной помощи Украине. И я не исключаю, что Польша будет еще больше вовлечена в этом контексте на национальном уровне, а за ней последуют страны Балтии, возможно, даже с возможностью ввода войск на местах".

Он подчеркнул, что руководство Польши серьезно рассматривает вопрос создания "коалиции желающих" привлечь армию для борьбы с РФ в случае, если на саммите в Вильнюсе не будет объявлено о конкретных шагах в отношении Украины. Он сказал, что для Украины было бы вполне законно обратиться за такой военной помощью.

Экс-генсек Альянса добавил, что важно, чтобы Украина получила гарантии безопасности в письменном виде и, желательно, еще до саммита. Эти гарантии, по мнению Расмуссена, должны включать обмен разведданными, совместные учения, наращивание производства боеприпасов, совместимость с НАТО, а также поставки вооружения в количестве, которое позволит сдерживать Россию от будущих атак.

Расмуссен является официальным советником президента Украины Владимира Зеленского в контексте места Украины в будущей архитектуре европейской безопасности.