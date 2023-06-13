Не Венгрия. Президент Латвии озвучил главную преграду для вступления Украины в НАТО

Министр иностранных дел и новоизбранный президент Латвии Эдгарс Ринкевичс отметил в интервью "Европейской правде", что Венгрия не является главным препятствием на пути Украины в НАТО – ею является, прежде всего, внутренняя дискуссия в самом Альянсе. Ринкевичс отметил, что Латвия видит будущее Украины в НАТО и со своей стороны будет делать все возможное для того, чтобы это произошло.

"Причина – в том, что сейчас во многих столицах государств-членов НАТО нет достаточно четкого понимания, что делать с ситуацией, когда воюющее государство присоединяется к Альянсу, и что это означает в контексте Статьи 5. Скажу прямо: вот это главный вопрос. И именно на этот вопрос многие государства-члены не могут дать ответ. И пока они не будут иметь этого ответа сами для себя – то не смогут ответить и за одним столом с другими членами НАТО".

Если бы эта позиция сформировалась, то препятствием не должно быть даже мнение официального Будапешта:

"Я считаю, что когда дойдет до финального процесса принятия решения, то я верю – все без исключения союзники согласятся. Но сейчас преградой является вот этот ключевой вопрос. Есть страна в войне. Есть "пятая статья" НАТО. И сейчас не одно-два государства, а очень много государств пытаются понять, что это значит для Альянса. Во многих столицах до сих пор не появилось хорошего ответа на этот вопрос, и мы должны это понять".

Президент Польши Дуда во время встречи с лидерами Германии и Франции призвал к принятию Украины в НАТО. Макрон и Шольц же хотят согласовать гарантии безопасности. В июле в Вильнюсе состоится саммит Альянса. На нем Украина ожидает от западных партнеров конкретного плана действий, ведущего к ее вступлению в НАТО.