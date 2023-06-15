В Генштабе рассказали, на каком направлении ВСУ имели успех во время штурмовых действий

Силы обороны Украины продолжают наступление на Бердянском и Бахмутском направлениях. Об этом сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев.

На Бердянском направлении бои продолжаются в районе села Макаровка. Также бои продолжаются в районах сел Новоданиловка и Новопокровка Запорожской области.

На Бахмутском направлении подразделения ВСУ вели штурмовые действия на направлениях Раздоловка – Краснополовка и Берховка – Ягодное, и, как сообщает Ковалев, имели успех. Там, где украинские воины ведут оборону – ни одной позиции не было потеряно.