В Генштабе рассказали, на каком направлении ВСУ имели успех во время штурмовых действий
Где-то идет наступление, где-то – оборона
Military Media Center
Силы обороны Украины продолжают наступление на Бердянском и Бахмутском направлениях. Об этом сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев.
На Бердянском направлении бои продолжаются в районе села Макаровка. Также бои продолжаются в районах сел Новоданиловка и Новопокровка Запорожской области.
На Бахмутском направлении подразделения ВСУ вели штурмовые действия на направлениях Раздоловка – Краснополовка и Берховка – Ягодное, и, как сообщает Ковалев, имели успех. Там, где украинские воины ведут оборону – ни одной позиции не было потеряно.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Military Media Center
Популярное сейчас
- Хорватское чудо в ЛН, преемник Бекхэма в Мадриде и расширение географии в УПЛ. Главные новости за 14 июня
- Сегодня Лавриненко официально примет Верес, - СМИ
- Подолье возвращается в Первую лигу. Известно о первых летних планах команды
- Медведев в День России выпил лишнего и опубликовал фото Майдана Незалежності с флагом РФ - ФОТО
- Красотка дня. Даша Бондарь радует фанатов соблазнительной фотосессией с цветами. ФОТО
- Красотки дня. Невероятные вторые половинки игроков Интера. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
1500 грн