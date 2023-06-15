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Селезнев: Можете смеяться над моим украинским языком - мне п@@@й

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(1 голосов)

Евгений с трудом, но переходит на украинский язык

Селезнев: Можете смеяться над моим украинским языком - мне п@@@й

Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Экс-форвард сборной Украины Евгений Селезнев рассказал о том, как он переходит на украинский язык.

"Моя девушка говорила мне, чтобы я шел к репетитору, потому что нужно будет разговаривать на украинском. Я ей ответил: нужно будет – буду. Какой он есть, таким он и будет.

Он может быть с ошибками, он может быть некрасив, но он мой.

Вот и все. Все очень просто. Можете смеяться надо мной - мне п@@@й", - сказал Селезнев.

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В статье: Евгений Селезнев
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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital

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Комментарии (2)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
16.06.2023 в 00:11
Інтелектуально...
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+1
0
Дон Купер (Хмельницький)
16.06.2023 в 00:32
Аж зашкалює).
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0
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