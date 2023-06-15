Селезнев: Можете смеяться над моим украинским языком - мне п@@@й

Экс-форвард сборной Украины Евгений Селезнев рассказал о том, как он переходит на украинский язык.

"Моя девушка говорила мне, чтобы я шел к репетитору, потому что нужно будет разговаривать на украинском. Я ей ответил: нужно будет – буду. Какой он есть, таким он и будет.

Он может быть с ошибками, он может быть некрасив, но он мой.

Вот и все. Все очень просто. Можете смеяться надо мной - мне п@@@й", - сказал Селезнев.