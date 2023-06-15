Селезнев: Можете смеяться над моим украинским языком - мне п@@@й
Евгений с трудом, но переходит на украинский язык
Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько
Экс-форвард
"Моя девушка говорила мне, чтобы я шел к репетитору, потому что нужно будет разговаривать на украинском. Я ей ответил: нужно будет – буду. Какой он есть, таким он и будет.
Он может быть с ошибками, он может быть некрасив, но он мой.
Вот и все. Все очень просто. Можете смеяться надо мной - мне п@@@й", - сказал Селезнев.
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Источник:ПРОФУТБОЛ Digital
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