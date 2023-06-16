Россияне повредили домашнюю ледовую арену ХК Днепр
Россияне разрушили одну из лучших арен
Фото: wikimapia.org
Сегодня, 16 июня, в первой половине дня в результате очередного обстрела российскими оккупантами Херсона пострадала ледовая арена хоккейного "Днепра" - "Фаворит-Арена".
Она функционировала с 2009 года.
Напомним, до начала полномасштабного вторжения россии в Украину на этой арене проходили матчи Украинской хоккейной лиги с участием херсонского "Днепра", тренировки юношеских хоккейных школ.
Также арена была открыта и для посещения горожанами в свободное от соревнований и тренировок время.
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