  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Россияне повредили домашнюю ледовую арену ХК Днепр
В тренде

Россияне повредили домашнюю ледовую арену ХК Днепр

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Россияне разрушили одну из лучших арен

Россияне повредили домашнюю ледовую арену ХК Днепр

Фото: wikimapia.org

Новина українською

Сегодня, 16 июня, в первой половине дня в результате очередного обстрела российскими оккупантами Херсона пострадала ледовая арена хоккейного "Днепра" - "Фаворит-Арена".

Она функционировала с 2009 года.

Напомним, до начала полномасштабного вторжения россии в Украину на этой арене проходили матчи Украинской хоккейной лиги с участием херсонского "Днепра", тренировки юношеских хоккейных школ.

Также арена была открыта и для посещения горожанами в свободное от соревнований и тренировок время.

По теме
yellow-arrow
Зеленский - о сегодняшнем обстреле Киева: Путин либо неадекватен, либо не контролирует свою армию
yellow-arrow
Милевский: Селезнев - человечище, с которым я познакомился в ночном клубе
yellow-arrow
Путин: Если мы уничтожили под Киевом 5 комплексов Patriot, то что нам стоит уничтожить любое здание в Киеве
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией ХК Днепр (Херсон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде