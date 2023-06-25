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Сборные Украины по баскетболу выиграли две медали на ЧМ-2023 среди спортсменов с нарушениями слуха

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Женщины завоевали - серебро, мужчины - бронзу

Сборные Украины по баскетболу выиграли две медали на ЧМ-2023 среди спортсменов с нарушениями слуха

Фото: deafsport.org.ua

Новина українською

В городе Ираклион (Греция) прошел Чемпионат мира-2023 по баскетболу среди спортсменов с нарушениями слуха. Украина завоевала две медали.

Женщины в финале не смогли обыграть сборную США. Американки победили с отрывом в 26 очков (88:62), получив свой четвертый титул чемпионок мира. Для украинок серебро - лучший результат на ЧМ.

Мужчины также уступили сборной США, но в полуфинале с разницей в 13 очков. "Бронзу" мужчины разыгрывали со сборной Израиля. Матч закончился со счетом 69:36 в пользу нашей сборной.

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В статье: сборная Украины по баскетболу женская сборная Украины по баскетболу
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