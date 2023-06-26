Две экс-звезды Арсенала – участники благотворительного матча в поддержку Украины
Робер Пирес и Гаэль Клиши пополнили список участников
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывшие футболисты "Арсенала" Робер Пирес и Гаэль Клиши примут участие в благотворительном матче в поддержку Украины Game4Ukraine. Игра пройдет 5 августа в Лондоне на "Стэмфорд Бридж".
Андрей Шевченко и Александр Зинченко будут капитанами команд. Ранее были названы другие участники поединка.
Команда Андрея Шевченко (Синяя команда):
Михаил Мудрик, Джанфранко Дзола, Рикарду Карвалью, Лука Тони, Дида, Массимо Оддо, Карло Кудичини, Уильям Галлас, Клод Макелеле, Самуэль Это'О, Майкл Эссьен, Фабио Каннаваро, Кларенс Зеедорф.
Тренер: Эмма Хейз
Команда Александра Зинченко (Желтая команда):
Йенс Леманн, Джолеон Лескотт, Патрик Бергер, Стюарт Пирс, Пер Мертесакер, Йон-Арне Риисе, Робби Кин, Антонио Валенсия, Патрик Виейра, Уэс Морган, Джек Уилшер, Бакари Санья, Эдгар Давидс, Шота Арвеладзе.
Тренер: Арсен Венгер.
Напомним, цель благотворительного матча - собрать средства для восстановления Михайло-Коцюбинского лицея на Черниговщине, разрушенного российскими оккупантами в марте 2022 года.
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