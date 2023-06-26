  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Две экс-звезды Арсенала – участники благотворительного матча в поддержку Украины
В тренде

Две экс-звезды Арсенала – участники благотворительного матча в поддержку Украины

Общие новости
(2 голосов)

Робер Пирес и Гаэль Клиши пополнили список участников

Две экс-звезды Арсенала – участники благотворительного матча в поддержку Украины

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывшие футболисты "Арсенала" Робер Пирес и Гаэль Клиши примут участие в благотворительном матче в поддержку Украины Game4Ukraine. Игра пройдет 5 августа в Лондоне на "Стэмфорд Бридж".

Андрей Шевченко и Александр Зинченко будут капитанами команд. Ранее были названы другие участники поединка.

Команда Андрея Шевченко (Синяя команда):

Михаил Мудрик, Джанфранко Дзола, Рикарду Карвалью, Лука Тони, Дида, Массимо Оддо, Карло Кудичини, Уильям Галлас, Клод Макелеле, Самуэль Это'О, Майкл Эссьен, Фабио Каннаваро, Кларенс Зеедорф.

Тренер: Эмма Хейз

Команда Александра Зинченко (Желтая команда):

Йенс Леманн, Джолеон Лескотт, Патрик Бергер, Стюарт Пирс, Пер Мертесакер, Йон-Арне Риисе, Робби Кин, Антонио Валенсия, Патрик Виейра, Уэс Морган, Джек Уилшер, Бакари Санья, Эдгар Давидс, Шота Арвеладзе.

Тренер: Арсен Венгер.

Напомним, цель благотворительного матча - собрать средства для восстановления Михайло-Коцюбинского лицея на Черниговщине, разрушенного российскими оккупантами в марте 2022 года.

По теме
yellow-arrow
Украинские военные показали видео из освобожденного села Ровнополь
yellow-arrow
В Беларуси начали строить лагеря для ЧВК Вагнер
yellow-arrow
В Херсоне задержан военнослужащий-предатель, участвовавший в репрессиях оккупантов против украинцев
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Гаэль Клиши Робер Пирес война с россией
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
game4ukraine

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде