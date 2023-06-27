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Харлан уничтожила соперницу в финале и стала чемпионкой Европейских игр

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(3 голосов)

Без шансов для румынки

Харлан уничтожила соперницу в финале и стала чемпионкой Европейских игр

Фото: Red Bull

UA-Футбол
Новина українською

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан стала чемпионкой Европейских игр 2023 года в фехтовании на сабле.

В решающей дуэли украинка разгромила румынку Линку Пантис со счетом 15:3.

32-летняя Харлан – чемпионка Олимпийских игр в командной сабле, шестикратная чемпионка мира, восьмикратная чемпионка Европы, двукратная победительница Универсиады и кроме индивидуальной победы также имеет командную на Европейских играх.

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В статье: Ольга Харлан фехтование Европейские игры
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