Харлан уничтожила соперницу в финале и стала чемпионкой Европейских игр

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан стала чемпионкой Европейских игр 2023 года в фехтовании на сабле.

В решающей дуэли украинка разгромила румынку Линку Пантис со счетом 15:3.

32-летняя Харлан – чемпионка Олимпийских игр в командной сабле, шестикратная чемпионка мира, восьмикратная чемпионка Европы, двукратная победительница Универсиады и кроме индивидуальной победы также имеет командную на Европейских играх.