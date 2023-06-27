Харлан уничтожила соперницу в финале и стала чемпионкой Европейских игр
Без шансов для румынки
Фото: Red Bull
Украинская фехтовальщица Ольга Харлан стала чемпионкой Европейских игр 2023 года в фехтовании на сабле.
В решающей дуэли украинка разгромила румынку Линку Пантис со счетом 15:3.
32-летняя Харлан – чемпионка Олимпийских игр в командной сабле, шестикратная чемпионка мира, восьмикратная чемпионка Европы, двукратная победительница Универсиады и кроме индивидуальной победы также имеет командную на Европейских играх.
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