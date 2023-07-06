Украинские военные продвигаются севернее и южнее города Бахмут – Генштаб
Противник оказывает мощное сопротивление
Zelenskiy Official
Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском направлениях. Об этом сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев.
Севернее и южнее города Бахмут ВСУ продолжают оказывать давление на противника, кое-где есть продвижение – защитники выбивают врага с ранее захваченных рубежей, отметил спикер. Противник оказывает мощное сопротивление, активно применяет резервы, несет большие потери, продолжаются тяжелые бои.
Силы обороны Украины также продолжают сдерживать наступление российских войск на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
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