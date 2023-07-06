Ожидания общества не будут удовлетворены. Глава ГУР заявил, что видел черновики речей с саммита НАТО
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НВ
Глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов заявил, что результаты саммита НАТО в Вильнюсе не устроят общество. Об этом пишет издание The Times.
"Мне довольно трудно отдать должное саммиту НАТО по очень простой причине: ожидания нашего общества не будут удовлетворены. Я уверен, что некоторые слова будут сказаны, но ничего, кроме этого. Я вполне уверен в том, что именно будут говорить на саммите: я видел черновики речей".
В то же время руководитель украинской разведки заявил, что риск российского теракта на оккупированной Запорожской АЭС "потихоньку уменьшается".
Напомним, 11-12 июля в Вильнюсе состоится саммит НАТО, во время которого Украина хочет получить четкие гарантии безопасности и понятную перспективу членства в Альянсе.
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