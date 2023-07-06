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Ожидания общества не будут удовлетворены. Глава ГУР заявил, что видел черновики речей с саммита НАТО

Общие новости
(3 голосов)

Все детали от Буданова

Ожидания общества не будут удовлетворены. Глава ГУР заявил, что видел черновики речей с саммита НАТО

НВ

Новина українською

Глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов заявил, что результаты саммита НАТО в Вильнюсе не устроят общество. Об этом пишет издание The Times.

"Мне довольно трудно отдать должное саммиту НАТО по очень простой причине: ожидания нашего общества не будут удовлетворены. Я уверен, что некоторые слова будут сказаны, но ничего, кроме этого. Я вполне уверен в том, что именно будут говорить на саммите: я видел черновики речей".

В то же время руководитель украинской разведки заявил, что риск российского теракта на оккупированной Запорожской АЭС "потихоньку уменьшается".

Напомним, 11-12 июля в Вильнюсе состоится саммит НАТО, во время которого Украина хочет получить четкие гарантии безопасности и понятную перспективу членства в Альянсе.

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В статье: ЗАЭС НАТО Кирилл Буданов Запорожская АЭС война с россией
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Источник:
thetimes.co.uk

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Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лекарь (село Дарниця)
06.07.2023 в 16:28
Зрадники з ОП роблять усе, щоб унеможливити вступ до НАТО. Головний наркет вже заявив, що його на саммітті не буде. У 19-ому році все просрали і зараз все просруть. А ви, пересічні ідіоти та дебіли, продожуйте на них молитись
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Віктор Бокасса (Betwmount)
06.07.2023 в 15:01
Буде продемонстровано суперстурбованість
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-1

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