Украина сохраняет шансы принять в качестве страны-организатора ЧМ-2030. Об этом сообщает французский L'Equipe.

Как сообщает издание, Украина может быть включена в заявку Испании, Португалии и Марокко, если конечно же, к тому моменту закончится война и страна сможет залечить ее последствия.

В заявке Испании, Португалии, Украины и Марокко делается упор на экологическую и человеческую стабильность.

Также на данный момент известно о заявке не проведение турнира от Саудовской Аравии и четырех южноамериканских стран (Аргентина, Уругвай, Чили и Парагвай).

Таким образом, ЧМ-2030 может стать первым в истории турниром, который пройдет на двух разных континентах, так как Марокко – африканская страна.

Напомним, что количество стран-участников ЧМ было увеличено до 48, и впервые расширенный чемпионат мира пройдет в 2026 году в Мексике, США и Канаде.

ФИФА должна определить страны, которые будут принимать ЧМ-2030, в сентябре 2024 года.