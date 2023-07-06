L'Equipe: Украина сохраняет шансы принять участие в заявке на ЧМ-2030
Если к тому моменту закончится война и страна сможет залечить ее последствия
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Украина сохраняет шансы принять в качестве страны-организатора ЧМ-2030. Об этом сообщает французский L'Equipe.
Как сообщает издание, Украина может быть включена в заявку Испании, Португалии и Марокко, если конечно же, к тому моменту закончится война и страна сможет залечить ее последствия.
В заявке Испании, Португалии, Украины и Марокко делается упор на экологическую и человеческую стабильность.
Также на данный момент известно о заявке не проведение турнира от Саудовской Аравии и четырех южноамериканских стран (Аргентина, Уругвай, Чили и Парагвай).
Таким образом, ЧМ-2030 может стать первым в истории турниром, который пройдет на двух разных континентах, так как Марокко – африканская страна.
Напомним, что количество стран-участников ЧМ было увеличено до 48, и впервые расширенный чемпионат мира пройдет в 2026 году в Мексике, США и Канаде.
ФИФА должна определить страны, которые будут принимать ЧМ-2030, в сентябре 2024 года.
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