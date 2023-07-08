Украина заслуживает членства в НАТО, - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским во время встречи с турецкими СМИ заявил, что Украина заслуживает членства в НАТО. Также турецкий лидер подчеркнул, что его страна прилагает больше всего усилий для завершения войны, вспомнив переговоры в Стамбуле в прошлом году и "зерновую инициативу".

"С момента, когда начала проявляться опасность столкновения, мы прилагали все возможные усилия, чтобы предотвратить войну. А начиная со дней, когда напряжение перешло к горячим столкновениям, мы заявили свой протест этой несправедливой войны, противоречащей международному праву. От аннексии Крыма до сегодняшнего дня мы заявляем на всех платформах о нашей поддержке территориальной целостности суверенитета и независимости Украины.

Украина заслуживает членства в НАТО. И я хочу в вашем присутствии еще раз подчеркнуть один момент. от наступления справедливого мира никто не проиграет. Турция будет оказывать любую поддержку, чтобы Украина стала на ноги. Наши строительные компании, являющиеся лидерами этого рынка, помогут нашим украинским друзьям в восстановлении Украины.

Также одной из важных причин, почему мы с уверенностью смотрим в будущее Украины, является то, что крымские татары упорно борются за свободу своей страны. Еще раз хочу поблагодарить господина Зеленского за его работу и гарантирование прав наших братьев и установления их статуса автономии.

Выражаю свои соболезнования из-за всех погибших украинцев. Мы продолжаем прилагать усилия по завершению войны на базе переговоров, находясь в полной солидарности с Украиной", - сказал Эрдоган.