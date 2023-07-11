Элина Свитолина обыграла первую ракетку мира Игу Швёнтек и вышла в полуфинал Уимблдона-2023

Во вторник, 11 июля состоялся четвертьфинальный матч, в котором играли украинская теннисистка Элина Свитолина и представительница Польши Ига Швёнтек.

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Швёнтек уже в первом гейме сделала брейк на подаче Элины и сразу же забрала второй гейм под ноль. Впрочем, украинка не сникла, продолжила бороться за каждый мяч и переломила сет в свою пользу. Вторая партия также оказалась равной без особого преимущества ни одной из теннисисток. Несмотря на то, что на тай-брейке Свитолина вела 4:1, удержать преимущество ей не удалось и счет по сетам стал равным. Наконец в решающем сете украинка показала стабильный теннис и уверенно отыграла почти каждый розыгрыш и завершила матч победой.

Матч продлился 2 часа и 40 минут. За это время Свитолина сделала 5 эйса, 8 двойных ошибок и реализовала 6 из 9 брейкпоинтов. В свою очередь Швёнтек подала 3 подачи навылет, совершила 3 двойных и реализовала 3 из 9 брейков.

Благодаря этой победе счёт личных встреч стал равным (1:1).

В полуфинальном матче Элина Свитолина сыграет с Маркетой Вондроушовой из Чехии. Обе теннисистки не входят в число сеяных на текущем Уимблдонском турнире.

Стоит отметить, что наивысшим достижением украинки на Уимблдоне является полуфинал 2019 года. Тогда Элина уступила бывшей первой ракетке мира Симоне Халеп.

Уимблдон-2023. 1/8 финала

Элина Свитолина (Украина, 76) - Ига Швёнтек (Польша,1) 7:5, 6:7, 6:2