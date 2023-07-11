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Элина Свитолина обыграла первую ракетку мира Игу Швёнтек и вышла в полуфинал Уимблдона-2023

Общие новости
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(4 голосов)

Противостояние длилось три сета

Элина Свитолина обыграла первую ракетку мира Игу Швёнтек и вышла в полуфинал Уимблдона-2023

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Во вторник, 11 июля состоялся четвертьфинальный матч, в котором играли украинская теннисистка Элина Свитолина и представительница Польши Ига Швёнтек.

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Швёнтек уже в первом гейме сделала брейк на подаче Элины и сразу же забрала второй гейм под ноль. Впрочем, украинка не сникла, продолжила бороться за каждый мяч и переломила сет в свою пользу. Вторая партия также оказалась равной без особого преимущества ни одной из теннисисток. Несмотря на то, что на тай-брейке Свитолина вела 4:1, удержать преимущество ей не удалось и счет по сетам стал равным. Наконец в решающем сете украинка показала стабильный теннис и уверенно отыграла почти каждый розыгрыш и завершила матч победой.

Матч продлился 2 часа и 40 минут. За это время Свитолина сделала 5 эйса, 8 двойных ошибок и реализовала 6 из 9 брейкпоинтов. В свою очередь Швёнтек подала 3 подачи навылет, совершила 3 двойных и реализовала 3 из 9 брейков.

Благодаря этой победе счёт личных встреч стал равным (1:1).

В полуфинальном матче Элина Свитолина сыграет с Маркетой Вондроушовой из Чехии. Обе теннисистки не входят в число сеяных на текущем Уимблдонском турнире.

Стоит отметить, что наивысшим достижением украинки на Уимблдоне является полуфинал 2019 года. Тогда Элина уступила бывшей первой ракетке мира Симоне Халеп.

Уимблдон-2023. 1/8 финала
Элина Свитолина (Украина, 76) - Ига Швёнтек (Польша,1) 7:5, 6:7, 6:2

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В статье: Элина Свитолина Уимблдон Ига Швёнтек
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Комментарии (12)
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Cherkasskiy (Черкаси)
11.07.2023 в 19:55
Гордість країни !
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+2
0
Helgi65 ( Киев)
11.07.2023 в 19:37
Эліна, чудова тенисистка, але ій протрібна! хоч одна перемога у "Шоломі".
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+2
0
Лекарь (село Дарниця)
11.07.2023 в 19:36
Яка красунечка! Молодець, Еліно!
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+1
0
avatar
Oldfanat (Glasgow)
11.07.2023 в 19:33
За кортом Іга добра щира людина, яка підтримує і не лише словом Україну. На корті – перша ракетка, але спорт це спорт. Обом було психологічно важко грати один проти одного, це було видно. Еліна не була такою агресивною як у матчі з Азаренком, але неймовірно зарядженою. Думаю це її найкращий матч після повернення.
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+2
0
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Oldfanat (Glasgow)
11.07.2023 в 19:36
*Азоренкою - білорускою.
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+2
0
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alex 66 (Кременчук)
11.07.2023 в 19:33
По перше -Еліна у фіналі...щиро вітаємо. По друге- дякую І.Швьонтек за підтримку України (на кепці стрічка)
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+2
0
Cassid (Kiev)
11.07.2023 в 18:56
Круто!
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+3
0
Консул (Звягель )
11.07.2023 в 18:48
Браво !
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+3
0
Алекс Старков (Чернігів)
11.07.2023 в 18:35
Іга велика тенісистка, дійсно краща в світі. Дуже підтримує Україну, за це величезна подяка, але Еліна... дивіться нижче
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+3
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
11.07.2023 в 18:34
Світоліна неймовірна!!!З перемогою!!!У півфіналі зійдуться дві несіяних!)Ні пуха!
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+3
0
Алекс Старков (Чернігів)
11.07.2023 в 18:31
Elina is the best of the best+
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+3
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
11.07.2023 в 18:31
супер! в третьем сете просто вынесла
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+5
0

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