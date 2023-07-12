Элина Свитолина - Маркета Вондроушова: где и когда смотреть онлайн полуфинал Уимблдона
Третий полуфинал Мейджора для Свитолиной
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина третий раз в карьере добралась до полуфинала турнира серии Большого шлема и впервые после рождения ребенка. В финал таких масштабных соревнований украинка еще ни разу не доходила. И кажется, что сейчас лучшее время, чтобы наконец добраться до решающего матча, ведь она встретится с соперницей, которая также не сеяна и даже не входит в топ-40 теннисного рейтинга WTA. Впрочем, Маркета Вондроушова на текущем Уимблдоне уже преодолела отличный путь и хочет сразиться за финал.
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Матч между Свитолиной и Вондроушовой состоится в четверг, 13 июня, на Центральном корте. Время начала матча будет зависеть организаторов и дополнительно будет сообщено в этой новости. Сегодня точно известно, что игра начнется не раньше 15:35.
В прямом эфире эту встречу покажет телеканал Setanta Sports. В интернете легально смотрите трансляцию на разных платформах: MEGOGO, SWEET.TV, Киевстар ТВ, которые транслируют этот канал, а также на собственной платформе компании Setanta Sports.
На UA-Футбол сразу после завершения поединка будет подробный обзор встречи, видеообзор ключевых моментов игры, а также комментарий украинской теннисистки.
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