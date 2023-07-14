Наступление чередуется с отражением вражеских атак. В Генштабе рассказали об обстановке на фронте
Враг давит артиллерией
Zelenskiy Official
Силы обороны продолжают вести наступательные действия севернее и южнее города Бахмут. Об этом сообщает Генштаб. На направлении Белая Гора – Андреевка ВСУ имели успех, Силы обороны закрепляются на достигнутых рубежах, уточнил спикер.
Украинские военные продолжают сдерживать наступление россиян на Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Враг активно применяет здесь свои резервы, продолжаются тяжелые бои.
На Бахмутском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отбили все вражеские атаки в районе Берховки. На Авдеевском направлении, под плотным огнем артиллерии противника, ВСУ успешно отбили атаки россиян районе Первомайского.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредоточивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск.
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