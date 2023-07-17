Рейтинг WTA. Свитолина поднялась на 49 позиций, Цуренко – на 14
Две украинские теннисистки показали значительный прогресс
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина в рейтинге WTA, который обновился впервые после Уимблдона, поднялась на 27 строчку и улучшила свой предварительный результат на 49 позиций. Напомним, что на Уимблдонском турнире спортсменка из Одессы добралась до полуфинала соревнований.
Благодаря своему спурту Элина обошла Ангелину Калинину и забрала у нее статус первой ракетки Украины. Ангелина после Уимблдона потеряла два места и сейчас идет сразу за спиной Свитолиной - 28-й.
Статус третьей ракетки Украины удерживает Марта Костюк. После Гренд слема в Великобритании она поднялась на одну позицию и сейчас 35-я.
Также обращает внимание улучшение рейтинга Леси Цуренко. Благодаря выходу в 1/8 финала Уимблдона она поднялась на 14 строчек и идет 46-й.
Закрывает сотню лучших теннисисток мира Екатерина Байндл, потерявшая 15 позиций.
Традиционно возглавляет рейтинг полячка Ига Швентек.
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