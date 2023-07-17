Детали будут после Победы. В СБУ официально прокомментировали подрыв Крымского моста
"С интересом наблюдаем"
СБУ
Все детали в контексте организации подрыва одного из участков Крымского моста под утро 17 июля Служба безопасности Украины обязательно раскроет после Победы. Об этом в комментарии СМИ заявил представитель СБУ Артем Дехтяренко:
"Пока мы с интересом наблюдаем, как один из символов путинского режима в очередной раз не выдержал военной нагрузки".
Представитель Службы безопасности Украины напомнил, что в одном из интервью глава ведомства Василий Малюк заявлял, что нормы международного права, анализ оперативной ситуации и традиции ведения войны позволяют перерезать логистические пути врага.
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