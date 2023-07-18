Украинские защитники на БМП Bradley уничтожили за один бой сразу два танка россиян – как это было

Воины 47-й ОМБР с позывными Призрак, Кач и Бублик на своем БМП Bradley отлично отработали на Запорожском направлении. Во время одного из боев российская пехота обходила американскую машину с двух сторон. Оккупантов удалось уничтожить автоматической пушкой, россияне объявили охоту на Bradley – враг срочно ввел в бой пару Т-72. Оба российских танка были сразу сожжены, как сообщили в Минобороны.

Bradley оснащен тяжелой противотанковой ракетой TOW (Tube-launched Optically-tracked Wire-guided), которой умело воспользовался экипаж. На фото на том самом Bradley сидят: слева наводчик Призрак, по центру Кач, командир боевой машины. Механик-водитель Бублик на съемку не успел, потому что был на задании – его фото идет отдельно (справа).

Украинские военные уже знают, что западная техника – магнит для врага, и как только на переднем рубеже появляется Bradley, то россияне применяют все, что есть, от гранатометов до артиллерии и ударных вертолетов, добавила заместитель министра обороны Анна Маляр.