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Украинские защитники на БМП Bradley уничтожили за один бой сразу два танка россиян – как это было

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На Запорожском направлении

Украинские защитники на БМП Bradley уничтожили за один бой сразу два танка россиян – как это было

Ганна Маляр Телеграм-канал

Новина українською

Воины 47-й ОМБР с позывными Призрак, Кач и Бублик на своем БМП Bradley отлично отработали на Запорожском направлении. Во время одного из боев российская пехота обходила американскую машину с двух сторон. Оккупантов удалось уничтожить автоматической пушкой, россияне объявили охоту на Bradley – враг срочно ввел в бой пару Т-72. Оба российских танка были сразу сожжены, как сообщили в Минобороны.

Bradley оснащен тяжелой противотанковой ракетой TOW (Tube-launched Optically-tracked Wire-guided), которой умело воспользовался экипаж. На фото на том самом Bradley сидят: слева наводчик Призрак, по центру Кач, командир боевой машины. Механик-водитель Бублик на съемку не успел, потому что был на задании – его фото идет отдельно (справа).

Украинские военные уже знают, что западная техника – магнит для врага, и как только на переднем рубеже появляется Bradley, то россияне применяют все, что есть, от гранатометов до артиллерии и ударных вертолетов, добавила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Читайте такжеВ Минобороны показали фото американского Bradley и его украинского экипажа после попадания Града

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В статье: Герои Украины Анна Маляр Bradley
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Источник:
t.me/annamaliar

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