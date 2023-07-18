"Сейчас нет никакого смысла ставить на первое место в своей жизни спорт", - капитан сборной Украины по хоккею обратился к коллегам-спортсменам
Виталий Лялька призывает украинских спортсменов сделать максимум для победы
instagram.com/lyalkav
Нападающий сборной Украины по хоккею, капитан "Кременчуга" Виталий Лялька обратился в соцсетях к коллегам-спортсменам.
"510-й день полномасштабной войны.
Сегодня очень многие профессиональные спортсмены помогают нашей стране приблизить победу в разных отраслях. Кто как может, но на максимуме. Хочу вам выразить слова благодарности и сказать, что я горжусь находиться в одном сообществе с вами. Но.
Но есть еще такие спортсмены, профессиональные спортсмены, которые минимально активны в войне и помощи украинцам в социальных сетях. Так что хочу вам напомнить: если мы просто будем благодарить ВСУ, война не закончится. Мы должны не только благодарить, а потом на следующий день даже не вспоминать о войне. Нужно делать МАКСИМУМ, кто что может. Пока не поздно.
Пожалуйста, задайте себе правильные приоритеты. Есть очень большой процент спортсменов, которые делают минимум, а некоторые даже вообще ничего не делают и работают за границей. При этом есть очень мощные чемпионы, которые продают Олимпийские медали, чтобы помочь. По состоянию на сегодняшний день абсолютно нет никакого смысла ставить на первое место в своей жизни спорт. Только война и победа над врагом! Враг готовится, а сборы на нужды ребят уже очень тугие. Так нельзя. Тишина в ваших социальных сетях дает плохой месседж обществу. Многие из вас являются примером для многих людей.
Украина точно победит. Но давайте сделаем это вместе!", - написал Лялька.
Популярное сейчас
- Россиянин кинул коктейль Молотова в мавзолей Ленина
- Украинские защитники на БМП Bradley уничтожили за один бой сразу два танка россиян – как это было
- Ночью враг атаковал Калибрами и Шахедами юг Украины. Сбить все цели не удалось – есть попадание
- Украинские пограничники зафиксировали движение большой колонны вагнеровцев в Беларуси
- Красотка дня. Очаровательная девушка вратаря сборной Украины Анатолия Трубина. ФОТО
- Мистер и миссис Левандовские. Роберт с женой зажгли на танцполе - ВИДЕО