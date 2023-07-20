Сегодня отмечает День рождения экс-форвард Днепра, Шахтера и сборной Украины Евгений Селезнев
38 лет
Олександр Приходько, UA-Футбол
Евгений Александрович Селезнев родился 20 июля 1985 года в Макеевке. Селезнев сыграл 58 матчей и забил 11 голов за национальную сборную Украины. Евгений выигрывал чемпионат Украины, Кубок страны и Кубок УЕФА в футболке донецкого "Шахтера", выходил в финал Лиги Европы в составе "Днепра".
Также Селезнев защищал цвета "Колоса", киевского "Арсенала", испанской "Малаги", "Карабюкспора" и "Бурсаспора". Завершил карьеру в "Минае".
Форвард не сумел обогнать Реброва и Шацких и стать лучшим бомбардиром в истории чемпионата Украины (у Евгения 117 голов, у Сергея – 123, у Максима – 124).
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