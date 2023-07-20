  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Сегодня отмечает День рождения экс-форвард Днепра, Шахтера и сборной Украины Евгений Селезнев
В тренде

Сегодня отмечает День рождения экс-форвард Днепра, Шахтера и сборной Украины Евгений Селезнев

Общие новости
(1 голосов)

38 лет

Сегодня отмечает День рождения экс-форвард Днепра, Шахтера и сборной Украины Евгений Селезнев

Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Евгений Александрович Селезнев родился 20 июля 1985 года в Макеевке. Селезнев сыграл 58 матчей и забил 11 голов за национальную сборную Украины. Евгений выигрывал чемпионат Украины, Кубок страны и Кубок УЕФА в футболке донецкого "Шахтера", выходил в финал Лиги Европы в составе "Днепра".

Также Селезнев защищал цвета "Колоса", киевского "Арсенала", испанской "Малаги", "Карабюкспора" и "Бурсаспора". Завершил карьеру в "Минае".

Форвард не сумел обогнать Реброва и Шацких и стать лучшим бомбардиром в истории чемпионата Украины (у Евгения 117 голов, у Сергея – 123, у Максима – 124).

Читайте такжеПрезидент Миная: На прощальном матче Селезнев понабивал каких-то голов, может засчитают их в рекорд

По теме
yellow-arrow
Из-за массированного удара россиян по Одессе пострадало генконсульство Китая
yellow-arrow
Военный и экс-футболист умер в больнице при странных обстоятельствах. Версия следствия – патология сердца, но семья уверена в его избиении
yellow-arrow
Сотрудница Укрзалізниці помогала россиянам готовить воздушный удар по логистике Сил обороны
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Евгений Селезнев
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде