Гауляйтер временно оккупированного россиянами Крыма сообщил о ночной атаке БПЛА на полуостров

Т. н. глава оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов заявил о ночной атаке на полуостров беспилотником.

"В результате удара вражеского БПЛА в одном из населенных пунктов на северо-западе Крыма повреждены четыре административных здания. На месте работают профильные службы. К сожалению, не обошлось без жертв – погибла девочка-подросток".

Отметим, что проверить эти данные из других источников в условиях оккупации Крыма не представляется возможным.

Вчера, 19 июля, стало известно о том, что в Кировском районе Крыма горел Старокрымский полигон – там происходила детонация боеприпасов.