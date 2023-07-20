Гауляйтер временно оккупированного россиянами Крыма сообщил о ночной атаке БПЛА на полуостров
Якобы повреждены четыре административных здания
Нафтогаз
Т. н. глава оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов заявил о ночной атаке на полуостров беспилотником.
"В результате удара вражеского БПЛА в одном из населенных пунктов на северо-западе Крыма повреждены четыре административных здания. На месте работают профильные службы. К сожалению, не обошлось без жертв – погибла девочка-подросток".
Отметим, что проверить эти данные из других источников в условиях оккупации Крыма не представляется возможным.
Вчера, 19 июля, стало известно о том, что в Кировском районе Крыма горел Старокрымский полигон – там происходила детонация боеприпасов.
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