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Гауляйтер временно оккупированного россиянами Крыма сообщил о ночной атаке БПЛА на полуостров

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Якобы повреждены четыре административных здания

Гауляйтер временно оккупированного россиянами Крыма сообщил о ночной атаке БПЛА на полуостров

Нафтогаз

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Т. н. глава оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов заявил о ночной атаке на полуостров беспилотником.

"В результате удара вражеского БПЛА в одном из населенных пунктов на северо-западе Крыма повреждены четыре административных здания. На месте работают профильные службы. К сожалению, не обошлось без жертв – погибла девочка-подросток".

Отметим, что проверить эти данные из других источников в условиях оккупации Крыма не представляется возможным.

Вчера, 19 июля, стало известно о том, что в Кировском районе Крыма горел Старокрымский полигон – там происходила детонация боеприпасов.

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В статье: Крым война с россией
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