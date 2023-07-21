РФ днем атаковала 7 ракетами объект инфраструктуры на Одесщине – масштабы разрушений уточняются
Страна-террорист продолжает атаковать Одесскую область
Zelenskiy Official
Сегодня днем, 21 июля, Россия снова обстреляла Одессу. Враг попал в объект инфраструктуры семью ракетами во время дневной тревоги. Под ударом оказался Белгород-Днестровский район. Как отметил глава Одесской ОВА Олег Кипер, есть повреждения.
Тревога прозвучала в 10:55. Через 10 минут Кипер попросил жителей всей области оставаться в безопасных местах до отбоя и не снимать работу ПВО. В 11:34 прозвучал отбой воздушной тревоги, но еще одну сирену жители слышали с 12-ти до 12:23.
Со слов руководительницы объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Натальи Гуменюк стало понятно, что масштабы разрушений пока не известны. Как отмечается, пострадавших в результате обстрела нет.
Популярное сейчас
- Суркис отреагировал на предложение клуба из Серии А по трансферу хавбека Динамо – назвал его унизительным
- Состоялась жеребьевка первого и второго раундов Кубка Украины
- Один из лучших голкиперов в истории Динамо. Сегодня Виктору Чанову могло исполниться 64 года
- Зозуля: Прекратить донатить и ждать, когда местные власти закончат воровать средства и перенаправить их на войну – это отдалять победу
- Красотка дня. Роскошная жена украинского вратаря Реала Андрея Лунина. ФОТО
- Звезда Ман Сити замечен в Греции в компании претендентки на титул Мисс Италия. ФОТО