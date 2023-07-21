РФ днем атаковала 7 ракетами объект инфраструктуры на Одесщине – масштабы разрушений уточняются

Сегодня днем, 21 июля, Россия снова обстреляла Одессу. Враг попал в объект инфраструктуры семью ракетами во время дневной тревоги. Под ударом оказался Белгород-Днестровский район. Как отметил глава Одесской ОВА Олег Кипер, есть повреждения.

Тревога прозвучала в 10:55. Через 10 минут Кипер попросил жителей всей области оставаться в безопасных местах до отбоя и не снимать работу ПВО. В 11:34 прозвучал отбой воздушной тревоги, но еще одну сирену жители слышали с 12-ти до 12:23.

Со слов руководительницы объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Натальи Гуменюк стало понятно, что масштабы разрушений пока не известны. Как отмечается, пострадавших в результате обстрела нет.