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РФ днем атаковала 7 ракетами объект инфраструктуры на Одесщине – масштабы разрушений уточняются

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Страна-террорист продолжает атаковать Одесскую область

РФ днем атаковала 7 ракетами объект инфраструктуры на Одесщине – масштабы разрушений уточняются

Zelenskiy Official

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Сегодня днем, 21 июля, Россия снова обстреляла Одессу. Враг попал в объект инфраструктуры семью ракетами во время дневной тревоги. Под ударом оказался Белгород-Днестровский район. Как отметил глава Одесской ОВА Олег Кипер, есть повреждения.

Тревога прозвучала в 10:55. Через 10 минут Кипер попросил жителей всей области оставаться в безопасных местах до отбоя и не снимать работу ПВО. В 11:34 прозвучал отбой воздушной тревоги, но еще одну сирену жители слышали с 12-ти до 12:23.

Со слов руководительницы объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Натальи Гуменюк стало понятно, что масштабы разрушений пока не известны. Как отмечается, пострадавших в результате обстрела нет.

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В статье: Наталья Гуменюк война с россией Олег Кипер
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