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РФ в 4-й раз за неделю атаковала Одесщину – известно, куда попал враг, и каковы последствия удара

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По агропредприятию

РФ в 4-й раз за неделю атаковала Одесщину – известно, куда попал враг, и каковы последствия удара

ОК Південь

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На рассвете россияне выпустили ракеты типа "Калибр" с ракетоносителя, который ночью вывели на дежурство в Черное море. Есть попадание в терминалы с зерном одного из агропредприятий Одесской области. Враг уничтожил 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя, как отметил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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Пытаясь обойти ПВО, враг направлял ракеты на минимальной высоте, используя особенности ландшафта. Уже во время борьбы с пожаром прозвучала повторная тревога и еще одна ракета попала в то же предприятие, повредив сельскохозяйственную и спасательную технику.

Также Кипер добавил, что пострадавшие, к сожалению, есть. В результате взрыва резаные раны стеклом получили два человека – им была оказана вся необходимая медицинская помощь.

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В статье: Наталья Гуменюк зерно ракетная атака
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