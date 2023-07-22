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В Крыму раздались взрывы. Вероятно, детонировали боеприпасы

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Они продолжались не менее 10 минут

В Крыму раздались взрывы. Вероятно, детонировали боеприпасы

Фото з соцмереж

Новина українською

Днем в субботу, 22 июля, в Красногвардейском районе оккупированного Крыма прогремели мощные взрывы.

Оккупационный глава полуострова Сергей Аксенов заявил о мощной атаке беспилотников на инфраструктурные объекты.

Первые мощные взрывы прогремели примерно в 10:30 в селе Октябрьское Красногвардейского района. Они продолжались минимум десяти минут. Вероятно, это была вторичная детонация боеприпасов.

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В статье: Крым война с россией
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