В Крыму раздались взрывы. Вероятно, детонировали боеприпасы
Они продолжались не менее 10 минут
Фото з соцмереж
Днем в субботу, 22 июля, в Красногвардейском районе оккупированного Крыма прогремели мощные взрывы.
Оккупационный глава полуострова Сергей Аксенов заявил о мощной атаке беспилотников на инфраструктурные объекты.
Первые мощные взрывы прогремели примерно в 10:30 в селе Октябрьское Красногвардейского района. Они продолжались минимум десяти минут. Вероятно, это была вторичная детонация боеприпасов.
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