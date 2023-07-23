Лукашенко рассказал, что "вагнеровцы" его напрягают, потому что хотят атаковать Польшу

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что бойцы ЧВК "Вагнер" его "напрягают", потому что якобы хотят атаковать Польшу. Об этом он рассказал на встрече с российским диктатором Владимиром Путиным в Петербурге, сообщает пресс-служба белорусского автократа.

"Нас начали "напрягать" вагнеровцы - они хотят на Запад: "Сходим на экскурсию в Варшаву и Жешув!", - сказал Лукашенко. Также он заявил, что "расчленение Украины" для него неприемлемо.

В то же время Путин заявил, что видит контрнаступление ВСУ, но он якобы "провалился". По ожиданиям, встреча Путина и Лукашенко продлится около двух дней.