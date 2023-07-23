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Лукашенко рассказал, что "вагнеровцы" его напрягают, потому что хотят атаковать Польшу

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Два диктатора обменялись маразмами

Лукашенко рассказал, что "вагнеровцы" его напрягают, потому что хотят атаковать Польшу

фото - Getty Images

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Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что бойцы ЧВК "Вагнер" его "напрягают", потому что якобы хотят атаковать Польшу. Об этом он рассказал на встрече с российским диктатором Владимиром Путиным в Петербурге, сообщает пресс-служба белорусского автократа.

"Нас начали "напрягать" вагнеровцы - они хотят на Запад: "Сходим на экскурсию в Варшаву и Жешув!", - сказал Лукашенко. Также он заявил, что "расчленение Украины" для него неприемлемо.

В то же время Путин заявил, что видит контрнаступление ВСУ, но он якобы "провалился". По ожиданиям, встреча Путина и Лукашенко продлится около двух дней.

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В статье: Беларусь Польша Владимир Путин Александр Лукашенко ЧВК Вагнер
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