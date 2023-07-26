В Генштабе рассказали, где ВСУ имеют успех на южном фронте, и на каких направлениях идет оборона

Украинские войска имели успех в районе Старомайорского на южном фронте. Как сообщил представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев, Силы обороны закрепляются там на достигнутых рубежах. Вместе с тем россияне предприняли безуспешные попытки восстановить утраченное положение северо-восточнее Роботино.

Враг продолжает оказывать мощное сопротивление, осуществляет перемещение подразделений, активно применяет резервы. Также из утренней сводки Генштаба от 26 июля: