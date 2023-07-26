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В Генштабе рассказали, где ВСУ имеют успех на южном фронте, и на каких направлениях идет оборона

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Приходится сдерживать наступательные действия РФ на нескольких направлениях

В Генштабе рассказали, где ВСУ имеют успех на южном фронте, и на каких направлениях идет оборона

The New York Times

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Украинские войска имели успех в районе Старомайорского на южном фронте. Как сообщил представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев, Силы обороны закрепляются там на достигнутых рубежах. Вместе с тем россияне предприняли безуспешные попытки восстановить утраченное положение северо-восточнее Роботино.

Враг продолжает оказывать мощное сопротивление, осуществляет перемещение подразделений, активно применяет резервы. Также из утренней сводки Генштаба от 26 июля:

  • На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону.
  • На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Дибровы Луганской области.
  • На Бахмутском направлении наши защитники успешно отбили атаки противника в районах восточнее Ступочек и у Дилиевки.
  • На Авдеевском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отбили атаки российских войск в районе Авдеевки.
  • На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредоточивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск.
  • Враг постоянно наносит авиационные удары.

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В статье: Андрей Ковалев Генштаб ЗСУ война с россией генштаб
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