В Генштабе рассказали, где ВСУ имеют успех на южном фронте, и на каких направлениях идет оборона
Приходится сдерживать наступательные действия РФ на нескольких направлениях
The New York Times
Украинские войска имели успех в районе Старомайорского на южном фронте. Как сообщил представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев, Силы обороны закрепляются там на достигнутых рубежах. Вместе с тем россияне предприняли безуспешные попытки восстановить утраченное положение северо-восточнее Роботино.
Враг продолжает оказывать мощное сопротивление, осуществляет перемещение подразделений, активно применяет резервы. Также из утренней сводки Генштаба от 26 июля:
- На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону.
- На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Дибровы Луганской области.
- На Бахмутском направлении наши защитники успешно отбили атаки противника в районах восточнее Ступочек и у Дилиевки.
- На Авдеевском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отбили атаки российских войск в районе Авдеевки.
- На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредоточивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск.
- Враг постоянно наносит авиационные удары.
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