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"Остановите украинизацию Польши": фанаты Шленска показали на трибунах оскорбительные баннеры об Украине

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На этом стадионе "сине-желтые" вскоре сыграют важный матч

"Остановите украинизацию Польши": фанаты Шленска показали на трибунах оскорбительные баннеры об Украине

Фото: Twitter Marcin Torz

Новина українською

Во время поединка второго тура польской Экстракласы между "Шленском" (Вроцлав) и "Заглембе" ультрас хозяев демонстрировали антиукраинские баннеры.

В частности, они демонстрировали свою неприязнь к Украине. На них было написано: "Остановите украинизацию Польши", "Украинцы мордовали детей на Волыни".

Кроме этого были вывешены баннеры с нецензурными высказываниями об Украинской Повстанческой армии и националисте и герое Украины Степане Бандере.

Добавим, что "Шленск" потерпел поражение в поединке против "Заглембе" со счетом 1:2, хотя и хозяева открыли счет во встрече.

Напомним, что сборная скоро проведет на этом стадионе во Вроцлаве официальный матч. Подопечные Сергея Реброва 9 сентября встретятся с Англией на "Тарчинской Арене" в рамках пятого тура группового этапа квалификации на Евро-2024.

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В статье: ФК Заглембе (Любин) Шленск (Вроцлав) Степан Бандера
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