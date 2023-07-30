"Остановите украинизацию Польши": фанаты Шленска показали на трибунах оскорбительные баннеры об Украине

Во время поединка второго тура польской Экстракласы между "Шленском" (Вроцлав) и "Заглембе" ультрас хозяев демонстрировали антиукраинские баннеры.

В частности, они демонстрировали свою неприязнь к Украине. На них было написано: "Остановите украинизацию Польши", "Украинцы мордовали детей на Волыни".

Кроме этого были вывешены баннеры с нецензурными высказываниями об Украинской Повстанческой армии и националисте и герое Украины Степане Бандере.

Ze wszystkimi hasłami się nie zgadzam. pic.twitter.com/ykRhxI7YBV — Marcin Torz (@MarcinTorz) July 29, 2023

Добавим, что "Шленск" потерпел поражение в поединке против "Заглембе" со счетом 1:2, хотя и хозяева открыли счет во встрече.

Напомним, что сборная скоро проведет на этом стадионе во Вроцлаве официальный матч. Подопечные Сергея Реброва 9 сентября встретятся с Англией на "Тарчинской Арене" в рамках пятого тура группового этапа квалификации на Евро-2024.