"Остановите украинизацию Польши": фанаты Шленска показали на трибунах оскорбительные баннеры об Украине
На этом стадионе "сине-желтые" вскоре сыграют важный матч
Фото: Twitter Marcin Torz
Во время поединка второго тура польской Экстракласы между "Шленском" (Вроцлав) и "Заглембе" ультрас хозяев демонстрировали антиукраинские баннеры.
В частности, они демонстрировали свою неприязнь к Украине. На них было написано: "Остановите украинизацию Польши", "Украинцы мордовали детей на Волыни".
Кроме этого были вывешены баннеры с нецензурными высказываниями об Украинской Повстанческой армии и националисте и герое Украины Степане Бандере.
Ze wszystkimi hasłami się nie zgadzam. pic.twitter.com/ykRhxI7YBV— Marcin Torz (@MarcinTorz) July 29, 2023
Добавим, что "Шленск" потерпел поражение в поединке против "Заглембе" со счетом 1:2, хотя и хозяева открыли счет во встрече.
Напомним, что сборная скоро проведет на этом стадионе во Вроцлаве официальный матч. Подопечные Сергея Реброва 9 сентября встретятся с Англией на "Тарчинской Арене" в рамках пятого тура группового этапа квалификации на Евро-2024.
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