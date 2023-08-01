ГУР: В Крыму растет противостояние между оккупантами и проукраински настроенным гражданским населением

На территории временно оккупированного Крыма растет противостояние между оккупационным контингентом и проукраински настроенным гражданским населением. В частности, приобрели систематический характер атаки на военные объекты с применением так называемых "коктейлей молотова" (бутылки с легковоспламеняющейся смесью). Организаторами и исполнителями большинства из них являются именно те гражданские, которые поддерживают Украину.

Чтобы противостоять таким атакам личный состав армии РФ переведен в состояние высокой боевой готовности. Ведется мониторинг "подозрительных лиц", которые потенциально могут быть причастны к подобным "инцидентам". Разрешено применение физической силы и оружия, проводятся массовые задержания, аресты.

Ряд граждан, которые отказались получать российское гражданство, после проведенных арестов считаются "пропавшими без вести". В отношении тех, кто остается на свободе, применяются административные наказания, большие штрафы, травля. Людей увольняют с работы, лишают имущества и бизнеса.

Большая часть задержанных и арестованных – это представители крымскотатарского народа. Среди них заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял, журналист и участник общественного объединения "Крымская солидарность" Тимур Ибрагимов, общественный деятель Рустем Сеитмеметов, отметили в ГУР.