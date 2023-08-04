"Бавовна будет цвести". В ОК Юг рассказали, какой объект РФ мог быть атакован в Феодосии
Хроника взрывов в Крыму
ОК Південь
В ночь на 4 августа жители оккупированной Феодосии слышали взрывы. Представительница ОК "Юг" Наталья Гуменюк отметила, что они еще будут повторяться, напомнив, что в городе расположено нефтяное хранилище, которым пользуется флот РФ. Об этом она заявила в эфире Радио Свобода.
"Понятно, что будут они защищать это направление. И понятно, что логистика врага сосредоточена в определенной степени в этих местах. И обеспечение горюче-смазочными материалами – это очень важный компонент боевой готовности. Поэтому "бавовна" будет цвести. Это неизбежно".
В то же время Гуменюк отметила, что взрывы в порту Новороссийска могут быть провокацией РФ. Оккупанты могут обвинить Украину в том, что она якобы не может защитить Черное море.
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