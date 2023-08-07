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СБУ задержала информатора РФ – женщина готовила воздушный удар по Николаевщине во время визита Зеленского

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Злоумышленнице грозит до 12 лет тюрьмы

СБУ задержала информатора РФ – женщина готовила воздушный удар по Николаевщине во время визита Зеленского

СБУ

Новина українською

Служба безопасности задержала информаторку спецслужб рф, которая накануне недавней рабочей поездки Владимира Зеленского в Николаевскую область собирала разведданные о запланированном визите.

Прежде всего злоумышленница пыталась установить время и перечень локаций ориентировочного маршрута Главы государства на территории области. Однако сотрудники СБУ сработали на опережение: заблаговременно получили информацию о разведывательно-подрывной деятельности фигурантки и позаботились о дополнительных мерах безопасности во время визита.

В дальнейшем украинская спецслужба продолжила документировать преступные действия вражеской пособницы, чтобы получить новые данные о ее российских "кураторах" и полученных заданиях. Это позволило установить, что вражеская информаторка имела и другие цели. В частности, выявить локацию систем радиоэлектронной борьбы и складов с боеприпасами ВСУ в районе Очакова.

Оккупанты планировали использовать эту информацию для подготовки нового массированного воздушного удара по Николаевской области. Сотрудники СБУ задержали пособницу рф "на горячем" при попытке передачи разведданных захватчикам. Злоумышленницей оказалась жительница Очакова, которая была бывшей продавщицей в военном магазине на территории одной из воинских частей региона.

Для сбора развединформации она объезжала территорию района и снимала локации украинских объектов. Она пыталась получить нужные сведения через собственные связи, в частности в социальных учреждениях региона.

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В статье: СБУ война с россией
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Источник:
СБУ

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