Каналы Sport 1, Sport 2, Sport 3 покажут матч за Суперкубок Португалии между Бенфикой и Порту
Поединок состоится в среду, 9 августа
фото из свободных источников
"Поверхность ТВ" (телеканалы Sport 1, Sport 2, Sport 3) покажет матч за Суперкубок Португалии.
В матче за трофей сойдутся "Бенфика", которая в прошлом сезоне выиграла чемпионат Португалии, а "Порту" – обладатель Кубка страны.
Игра состоится 9 августа. Начало матча в 22.45.
Напомним что чемпионат Португалии в предстоящем сезоне будет транслировать MEGOGO.
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Источник:Поверхность ТВ
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