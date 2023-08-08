Каналы Sport 1, Sport 2, Sport 3 покажут матч за Суперкубок Португалии между Бенфикой и Порту

"Поверхность ТВ" (телеканалы Sport 1, Sport 2, Sport 3) покажет матч за Суперкубок Португалии.

В матче за трофей сойдутся "Бенфика", которая в прошлом сезоне выиграла чемпионат Португалии, а "Порту" – обладатель Кубка страны.

Игра состоится 9 августа. Начало матча в 22.45.

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Напомним что чемпионат Португалии в предстоящем сезоне будет транслировать MEGOGO.