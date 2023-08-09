Олег Венглинский: В игре со Славией будет сказываться отсутствие острого форварда

В преддверии старта киевского "Динамо" в очередном еврокубковом сезоне корреспондент UA-Футбол поинтересовался мнением по поводу ожиданий от первого из двухраундового противостояния с пражской "Славией" у экс-нападающего динамовцев конца 90-х – начала 2000-х годов Олега Венглинского.

– Мне кажется, что дуэль со "Славией" будет для "Днепра-1" гораздо сложнее, чем с "Панатинаикосом", – считает Венглинский. – Потому что греческая команда и сама играла, и позволяла делать это днепрянам. Кстати, во второй встрече с греками они выглядели классно, имея все шансы для положительного результата. Хотя отыграть гандикап в два мяча было очень тяжело. Однако считаю, что противостояние с "Панатинаикосом" наша команда проиграла в первом матче, когда в ее действиях были то ли робость перед соперником, то ли давила ответственность за результат. А вот "Славия" наоборот – она на поле не так сама играет, как не дает играть сопернику. Поэтому "Днепр-1" ждет тяжелый матч, в котором украинцы будут искать пути к воротам соперника, но там будет очень мало пространства и все будет закрыто. Я не думаю, что в завтрашней игре будет множество голевых моментов. Дело в том, что из команды ушел Довбик и, как показал поединок с "Полесьем", у днепрян сейчас очень большие проблемы в атаке. В ужгородской встрече с житомирянами "Днепр-1" играл без форварда, пока во втором тайме не вышел на замену Кивинда. Только после этого дела в атаке немного улучшились. Мне кажется, что лучше слабенький форвард впереди, чем хороший полузащитник на этой позиции. В нападении нужен человек, имеющий навыки игры в атаке. Если их нет, то трудно рассчитывать на большое количество голевых моментов и забитых голов. Особенно в поединке с такой командой, как "Славия". Мне кажется, что отсутствие острого форварда в Праге будет ощутимо сказываться.

– Что скажете о чешском футболе вообще?

– Школа Чехии и Словакии не отличается каким-либо содержательным футболом с высокой техникой, множеством комбинаций и голевых атак. Чешские команды играют некий предостерегающий футбол от обороны, умноженный на максимальные коллективные усилия и организационные качества. В этом плане мне вспомнилось противостояние киевского "Динамо" с пражской "Спартой" во втором квалификационном раунде розыгрыша Лиги чемпионов сезона-1998/99. Тогда я был молодым игроком динамовского клуба и, находясь в резерве, хорошо помню ту двохраундовую дуэль с драматической ответной игрой в Праге. В ней был гол Шевченко на последних минутах основного времени, дополнительное время и победная серия послематчевых пенальти. Так что с чехами что-то подобное "Динамо" уже проходило. "Спарта" играла очень организованно, без риска. Игру такого плана, скорее всего, мы сможем увидеть в завтрашнем поединке "Днепра-1" со "Славией". Уходят годы, проходят десятилетия, однако стиль игры чешских команд не меняется. Так что днепрянам нужно готовиться к борьбе на каждом клочке поля, к неуступчивым действиям соперника. Мне кажется, что у "Днепра-1" большее наличие квалифицированных футболистов, а в игре команда более гибкая и разносторонняя. Будем надеяться на положительный результат.